«La reforma judicial busca perpetuar la impunidad»

La ex candidata presidencial Margarita Stolbizer dialogó con La Nación + sobre la reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández. Según su consideración, el proyecto del oficialismo «busca perpetuar la impunidad». Éste es el argumento más esgrimidos desde la oposición a la hora de referirse a la iniciativa que lleva adelante el Frente de Todos. Otros, en cambio, manifiestan esta reforma «como inconstitucional».

«Se convirtió en una cuestión de estado el tema de la Justicia», comenzó diciendo Stolbizer en declaraciones televisivas. «Me preocupa lo institucional», manifestó la ex candidata a la presidencia. En este contexto, Margarita Stolbizer expresó que no hay que desligar al jefe de Estado en esta cuestión. «Esto formó parte del acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina, para que éste llegará a ser Presidente», señaló la ex senadora nacional.

«Alberto Fernández está impulsando una reforma, en la que tenemos la legítima duda de que se trata simplemente de un paso más en la búsqueda de impunidad«, aseguró. En otro orden de cosas, Margarita Stolbizer diferenció dos «cuestiones centrales». En primer lugar, expresó sobre la necesidad de una «reforma en el sistema judicial», pero que ésta debería «mejorarle la vidad a las personas». «Hay que pensar en los fueros a los que recurren la mayoría», indicó la ex candidata presidencial.

En este sentido, Stolbizer pidió pensar en el fuero «laboral, civil, comercial y el de familia». Sin embargo -según expresó la entrevistada-, el Presidente elige abordar «casi exclusivamente el fuero federal y el penal federal». «Ésos tramitan los juicios de los poderosos», explicó. «El país tiene una cultura de la impunidad del poder político y económico (y la reforma judicial) va en ese camino», aseveró. A su vez, mencionó que «existen contradicciones» entre el discurso que Alberto Fernández pronunció en Casa Rosada de lo enviado al Congreso.

Mostrar fuerza

Finalmente, Margarita Stolbizer consideró que el proyecto «es una necesidad poder mostrar fuerza» por parte del Poder Ejecutivo Nacional. «Esto puede llegar a aprobarse por el número que tiene el oficialismo en la Cámara de Senadores», indicó la ex candidata presidencial. «Lo cual, lo veo con mucha preocupación», confesó la política argentina. «Se forma una comisión al mismo tiempo que se envía la iniciativa al Parlamento, ¿para qué sirve ésta comisión?», cerró.

Con información de www.elintransigente.com