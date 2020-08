No hay plata para respiradores pero si para una rotonda para los amigos

A esta altura de la pandemia ya estamos un poco cansados de que nos hagan sentir culpables de todos estos años que en el ejercicio pleno del gobierno no hicieron nada para mejorar la salud

Desde que comenzó la pandemia pareciera que toda la culpa es de los ciudadanos y que los gobernantes nada tienen que reprocharse.

En Rafaela la dupla Perotti y Castellano vienen gobernando desde hace más de dos décadas, periodo suficientemente grande como para haber hecho algo en el sistema de salud, más allá de que color político estaba de turno en la provincia, que dicho sea de paso, gran parte del mismo fue del mismo partido, es decir el peronismo.

Me pregunto cuando se van a hacer cargo y cuando van a asumir la realidad, cuando van a admitir que nunca hicieron nada por la salud, simplemente por que las inversiones en salud no se ven o el rédito es poco.

¿Cuantos respiradores se podrían haber comprado con la plata que se invitió en hacerle una rotonda a los amigos?, con seguridad muchos.

Rafaela no solo que no está en condiciones de enfrentar una pandemia, sino que no puede enfrentar un eventual accidente de dos colectivos en la ruta. Ello es simplemente por que nunca invirtieron un peso y la plata la gastan de acuerdo a los beneficios electorales que les de.

Basta de culparnos por que nos juntamos con nuestros hijos o nuestros padres o por que algunos pibes quieren jugar un "picadito", basta de eludir responsabilidades, es hora que el Intendente asuma que nunca hizo nada coherente en materia de salud y que no se ampare que eso es menester de la provincia por que hay municipios que son mucho más pobres que Rafaela y cuentan con excelentes hospitales municipales.

Hay que invertir los dineros bien y dejar de culpar a los demás por las incapacidades propias. Gobiernan a la ciudad desde hace más de 20 años y nunca les preocupó la salud, nunca invirtieron bien y siempre privilegiaron el beneficio a los amigos del poder, esos que tarde o temprano los benefician.

Es hora que se hagan cargo y que dejen de culpar a los demás por sus propios errores.