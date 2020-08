Viotti se enojó por la inseguridad en Rafaela

"No hay policías para garantizar la seguridad, pero sí para garantizar el aislamiento”, manifestó Viotti

Luego del fallecimiento de Gonzalo Glaría y la marcha donde miles de vecinos salieron a la calle a reclamar por mayor seguridad y justicia, el gobierno provincial había enviado un refuerzo de efectivos de la Policía Comunitaria y la PAT (policía de acción táctica), del conjunto de efectivos, los primeros dejaron de venir a la ciudad en pocas semanas y los efectivos de la PAT se redujeron a la mitad también en poco tiempo.

El concejal Leonardo Viotti de Cambiemos recuerda que a principios de este año se reunieron junto al Ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, quien ante el pedido reiterado de personal policial para Rafaela dijo, sin vueltas, que no tenía personal para enviar a nuestra ciudad, que no había posibilidad de aumentar el número de efectivos. Esta misma situación y respuesta obtuvo en la reunión junto al Secretario de Gestión Social de la Seguridad, Jorge Lagna, el pasado 16 de julio en instalaciones de la Guardia Urbana de Rafaela.

“Sería de suma importancia que el intendente Castellano reclame junto a nosotros el envío de más personal policial que preste servicio de manera permanente en Rafaela, con la misma fuerza que lo hacía ante el gobierno provincial anterior. La tibieza de los reclamos ante el gobierno de Perotti, con quien la intendencia local comparte el mismo signo político, demuestran que para algunos son más importantes los intereses políticos que los intereses de los vecinos de Rafaela”, planteó el edil.

Viotti se mostró molesto ante la decisión del gobierno provincial de enviar rápidamente efectivos que controlen el aislamiento y el cumplimiento de la prohibición de encuentros familiares y afectivos decretado por el gobierno nacional durante 14 días en el marco de la pandemia de Covid-19.

Con respecto a esta decisión opinó que “sería importante que estos 22 policías enviados para realizar el control del cumplimiento de las medidas de aislamiento social, sean destinados de manera estable a prestar servicios en nuestra ciudad. Porque si pudieron enviarlos en este momento es porque disponen del personal, de lo contrario, tenemos que pensar que nos están mintiendo en la cara”.

Además, agregó “vamos a hacer efectivo el pedido al gobierno provincial para que los 22 efectivos enviados circunstancialmente a prestar servicios en Rafaela queden designados para nuestra ciudad de manera estable”.

“Me parece un despropósito que se haga oídos sordos o se planteen excusas cuando solicitamos más policías para tareas de prevención y contención del delito. Pero para realizar controles del cumplimiento de las medidas de aislamiento social pareciera que sí hay personal”.

Por último, dejó de manifiesto que los vecinos de la ciudad están haciendo un esfuerzo enorme cumpliendo en gran medida lo dispuesto por el gobierno, para prevenir y evitar la propagación de coronavirus, y eso lo demuestra los más de 100 días sin nuevos contagios en la ciudad.

“Los rafaelinos merecen tener la misma respuesta positiva del gobierno provincial frente a su incansable reclamo de seguridad. Además, es indudable que los vecinos se sienten más protegidos y cuidados cuando ven la presencia del personal policial transitando en sus barrios. No estamos pidiendo nada más que poder vivir tranquilos en nuestra ciudad”, concluyó de manera enfática Leonardo Viotti.

Con Información de La Opinión