Vimo "ninguneó" mal a Mársico

La concejala del PJ, impulsora del proyecto de ordenanza sobre agroquímicos en diálogo con Sergio Boschetto para Reencuentro por Radio Rafaela subrayó » que es un proyecto que apunta a la protección del medio ambiente pero también a una política productiva que sea una ordenanza sólida»



Acerca de los dichos del concejal pedepista Vimo, subrayó que «en base de los trabajos que venimos realizando sobre la construcción del proyecto de ordenanza, los dichos de Lisandro . . . es Lisandro, más allá del título pochoclero que quiera darle, no estamos hablando de el ni de mi, estamos hablando de una política de ambiente, estamos hablando de una política de salud, de una política económica y de resguardo social»

«El sabe perfectamente de que estamos hablando y desviar el eje a mi, no me interesa» afirmó la concejal al tiempo que manifestó su deseo de «trabajar seriamente en el proyecto» y adelantó que esta semana van a estar convocando a especialistas reconocidos en la protección del ambiente para que vengan a dar charlas.

«El proyecto está y apunta a la protección del medio ambiente pero también a una política productiva que sea una ordenanza sólida, para una política de estado que perdure y sea el inicio de una Rafaela realmente sustentable» agregó

Sobre el respaldo del cuerpo, Vimo señaló que existe el diálogo entre pares, «nosotros tenemos diálogo todos los días, hay gente que escucha, que puede debatir en forma seria y otros que se encasillan y no quieren escuchar, es un tema demasiado complejo como para presentar la ordenanza sin una construcción previa, hay concejales que tienen deseos de llegar a un buen proyecto y hay otros que no debaten como lo hicieron por muchos años»

Acerca de los tiempos de la presentaciós Vimo no señaló que tiene fecha, «siempre me parece que hay algo más para escuchar, seguimos escuchando a los especialistas más renombrados, presentar una ordenanza no es presentar un papel es un construcción social y un aprendizaje, en esa instancia estamos»

Sobre el coronavirus en la ciudad

«El virus circula por muchas ciudades del país y del mundo, el resultado en nuestra ciudad es fruto de de un gran esfuerzo colectivo de muchas familias ha logrado que por cien días no tengamos casos positivos, aunque no descartó que en algún momento aparezca uno teniendo en cuenta que en la cercanía de la ciudad hay casos, «estamos en riesgo, en cualquier momento puede estar apareciendo como también puede estar pasando que haya casos a estamos en una situación que en cualquier momento aparezca, como así también no hay que descartar que haya algún caso que sea asintomático»



«Nosotros no salimos de una situación de riesgo, tenemos que seguir cuidándonos, si bien es cada vez más dificultoso a nivel social sostener el cuidado porque las emociones empiezan a jugar en forma encontrada, es como es toda patologías, uno tiene que cuidarse como si el otro fuera positivo, entonces en nuestra vida habitual tenemos que lavarnos las manos, usar el tapabocas y mantener el distanciamiento»

Fuente: Radio Rafaela