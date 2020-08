Jardines Maternales: Ignorados por el Estado, no reciben ninguna ayuda

Nuevamente en medio de la pandemia y su impacto, la manera de hacerse escuchar es a través de una movilización con bocinazos frente al municipio. En esta oportunidad y tal como en otras ocasiones lo hicieron los dueños y empleados de los gimnasios, el sector hotelero, gastronómico y de turismo, esta vez fue el turno de representantes de los distintos jardines maternales particulares de nuestra ciudad.

Con dos puestos sobre la Plaza 25 de Mayo, -uno frente al Municipio y el otro sobre el Bv. Santa Fe- las maestras jardineras visibilizaron el difícil momento por el que atraviesan y juntaron firmas para que esta actividad sea declarada esencial.

“Nosotros hasta ahora nunca nos habíamos manifestado y el 28 de Mayo que fue el Día de los Jardines de Infantes, estuvimos aquí en la plaza pero para festejar nuestro día y habíamos aprovechado para contar lo que nos estaba pasando. No queríamos salir a la calle porque nos parecía que siendo docentes no correspondía y queríamos dar el ejemplo y por eso nos manejabamos a través de cartas, reuniéndonos con funcionarios y distintos concejales. Todos nos escucharon pero nos dijeron que no hay solución inmediata y que depende de nación. Por eso dijimos, vamos a hacer un poco de ruido porque veíamos que los otros sectores hicieron ruido y empezaron a trabajar”, señaló Nazarena, una de las representantes de una de las instituciones rafaelinas.

Además dijo que “hace cinco meses que estamos sin trabajar, sin recibir ningún tipo de ayuda, porque eso que dicen que nos dan no nos está llegando y siempre hay algo que lo frena”.

Por su parte Paula, otra de las maestras jardineras presente ayer en la plaza, contó que “la única ayuda que recibimos es la de la cuota que pagan los papás que nos vienen acompañando desde marzo, pero la realidad es que ahora todos los padres están trabajando y necesitan poner por ahí niñeras y nosotras estamos cada vez más desamparadas”.

Nazarena resaltó las dificultades que día a día se agravan para sostener estas estructuras sin poder funcionar y manifestó que “es muy difícil porque estamos hablando de 20 jardines de la ciudad que a su vez cada uno tiene entre 6 y 10 docentes; tenemos que cumplir con todos los gastos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos permitan reabrir ya que hemos presentado un protocolo que lo ha visto y avalado el Dr. Roberto Vitaloni junto con pediatras y psicólogos de Rafaela. Creemos que estamos en condiciones de poder empezar a recibir a nuestros chicos, cumpliendo con todos los protocolos y medidas de higiene”.

“Lo que decimos y venimos repitiendo es que el tema de la higiene está desde el día 0 en nuestros jardines, es materia corriente desde siempre porque estamos en contacto permanente con los chicos y es nuestro deber cuidarlos”, resaltó Paula. En la jornada de ayer se lograron juntar alrededor de 750 firmas. Además hay que sumar la de los padres de cada jardín que firmaron en cada una de las instituciones a la que concurre su hijo.

