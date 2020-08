La líder opositora se refugia en Lituania tras dos noches de protestas duramente reprimidas en Bielorrusia

Svetlana Tijanóvskaya, la opositora que ha desafiado a Aleksandr Lukashenko, ha abandonado Bielorrusia. La candidata, que ha denunciado el fraude y la manipulación en las elecciones presidenciales con las que el líder autoritario se ha garantizado su sexto mandato, se ha refugiado en Lituania, según el ministro de Exteriores lituano, Linas Linkevicius. Tijanóvskaya, exprofesora de inglés de 38 años, que decidió presentarse a los comicios porque las autoridades arrestaron a su marido, un popular bloguero opositor, y le prohibieron concurrir, presentó este lunes por la tarde un recurso contra el recuento de votos ante la Comisión Central Electoral bielorrusa. Allí fue retenida durante horas. La líder opositora salió del país esta madrugada, tras otra noche de intensas protestas. “Svetlana Tijanóvskaya está a salvo”, ha dicho en su Twitter Linkevicius. Tijanóvskaya ha confirmado su salida en un vídeo en YouTube en el que no especifica su destino. “Fue una decisión muy difícil. La tomé de forma independiente”, ha dicho. “Dios no quiera que nadie se enfrente a la elección a la que yo tuve que enfrentarme”, ha comunicado la opositora al borde de las lágrimas.



A última hora de la mañana se ha hecho público otro vídeo en el que Tijanóvskaya, visiblemente alterada y sin mirar a la cámara, lee un comunicado en el que pide a los ciudadanos “prudencia y respeto por la ley”. “Les pido que no se enfrenten a la policía, que no salgan a las plazas para no poner en peligro sus vidas. Cuídense y cuiden de sus seres queridos”, dice la opositora. Sus palabras y su tono hacen sospechar a sus seguidores de que esté siendo coaccionada. Su esposo, Serguéi Tijanovski, sigue arrestado en Bielorrusia desde mayo. El equipo de Tijanóvskaya remarca también que la líder opositora “no ha huido”. Pese a que la candidata asegura en su videocomunicado que nadie “tuvo influencia” en su salida, una de sus portavoces, Olga Kovalkova, ha insistido en que “fue forzada a marcharse” por las autoridades bielorrusas a cambio de liberar a su jefa de campaña, Maria Moroz, que estaba detenida desde el viernes. “Todavía parte del equipo de Svetlana sigue siendo rehén”, ha declarado Kovalkova.

La portavoz de la líder opositora ha explicado que en la sede de la comisión electoral Tijanóvskaya mantuvo ayer una conversación con un “representante de las autoridades” del que rehusó revelar la identidad: “Svetlana no planeaba salir de Bielorrusia, pero tras eso no tuvo otra opción”. Tijanóvskaya y Moroz están ahora en Lituania junto a los hijos de la opositora. La exprofesora de inglés de 38 años los envió fuera del país a un Estado europeo sin especificar por miedo a que las autoridades le quitasen su custodia.

La noche ha sido muy tensa en Bielorrusia, donde miles de personas han salido a la calle por segundo día consecutivo, para protestar contra lo que consideran un fraude electoral, que da a Lukashenko, que lleva 26 años en el poder, un 80% de los votos y a Tijanóvskaya, pese a la movilización social visible, solo un 10%. Las autoridades han desplegado miles de antidisturbios y militares en Minsk y otras ciudades del país y las movilizaciones están siendo duramente reprimidas. Anoche, un manifestante murió durante las protestas, según el Ministerio del Interior, que asegura que el fallecimiento se produjo cuando pretendía lanzar a la policía un artefacto explosivo y le estalló. Los medios independientes citan a testigos que aseguran que fue alcanzado en la espalda por una de las granadas aturdidoras que, junto a los cañones de agua y gas lacrimógeno, están usando las fuerzas de seguridad bielorrusas. El Ministerio del Interior informa de que anoche la policía detuvo a 2.000 personas, la noche anterior había arrestado a 3.000, entre ellos varios periodistas. Según sus datos 21 agentes del orden resultaron heridos en los choques con los manifestantes, cinco de ellos están hospitalizados.

Las protestas seguirán este martes, día que además los partidarios de la oposición han llamado a una huelga general. “Continua la protesta. No vaya a trabajar hoy: El régimen depende exclusivamente de nosotros y la huelga es lo que más teme. Con los impuestos de nuestro trabajo, alimenta a su ejército de oficiales y bandidos, que disparan a los civiles por la espalda y patean a las mujeres”, dice una de las convocatorias. Internet sigue muy restringido en Bielorrusia, pero varios medios independientes dan cuenta en sus canales de Telegram de que trabajadores de varias fábricas y de algunas empresas están secundando la huelga.

