La lujosa vida de Bale en Madrid y sin jugar..

El galés, quien no es tenido en cuenta por Zinedine Zidane en el Real, alquila una mansión valuada en 7,2 millones de euros, tienen su propia cancha de golf y una colección de autos de alta gama. Mirá.

Gareth Bale llegó al Real Madrid en agosto del 2013 después de largas negociaciones entre el Merengue y el Tottenham. El galés se había convertido en la obsesión de ese mercado de verano para Florentino Pérez, quien finalmente pagó 100 millones de euros por el futbolista, uno de los pases más caros de la historia del fútbol. En aquel momento, Bale, quien tenía 24 años, ya había dejado de ser una promesa y para muchos tenía calidad para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, nada de eso pasó y hace tiempo se convirtió en un dolor de cabeza para el conjunto blanco.

Si bien tuvo grandes actuaciones con la camiseta del Real y convirtió goles fundamentales para el equipo, nunca terminó de conquistar a los hinchas del Merengue. Encima, en la última temporada, la relación -que ya era muy frágil- se terminó de romper. En el último tiempo, Bale fue protagonista de múltiples episodios en los que demostró su falta de compromiso con el equipo, situación que terminó de cansar a Zinedine Zidane. Hoy ya no es tenido en cuenta por el técnico y la intención es que el futbolista, quien no juega desde el 24 de junio, deje el club en este mercado. Sin embargo, el galés tiene un año más de contrato y, según cuentan desde España, su intención es cumplirlo hasta el final. Y claro, motivos no le faltan...

Con un sueldo de 17 millones de euros por temporada, Bale actualmente es el jugador mejor pago del plantel. Y encima, tal como reveló The Sun en las últimas horas, el galés lleva una vida llena de lujos en Madrid. Un buen motivo como para no dejar el club. Entre los principales lujos detallados por el periódico, sin duda, se destaca increíble mansión en la que vive junto a su esposa Emma Rhys-Jones. La misma está ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca (Pozuelo de Alarcón) y está valuada en 7,2 millones de euros. Sin embargo, Bale no es dueño de la propiedad, sino que paga 11.140 euros al mes para alquilarla. La misma ya venía con muebles y cuenta con 1.500 metros cuadrados y todas las comodidades necesarias. En la misma propiedad, vivió Kaká cuando jugaba en el Real.

Ver esta publicación en Instagram Let's go @djohnsonpga 👊🏼💪🏼 Una publicación compartida por Gareth Bale (@garethbale11) el 19 de Jun de 2020 a las 6:14 PDT



Pero las grandes joyas del Bale están en el garage de esa imponente casa. En total cuenta con seis autos de lujo, que varias veces mostró por las calles de Madrid: Mercedes SLS AMG (74.800 euros), Bentley Continental GT (23.500 euros), Lamborghini Huracan (70.700), Ferrari GTC4Lusso (104.300) más el Audi Q7 50 TDI (29.400) que le entrega la marca por se jugador del Real Madrid.

Además, no es una novedad que el galés es un gran aficionado al golf, motivo por el cual fue apuntado en varias oportunidades. Tanto es su amor por el deporte, que se construyó en su casa una réplica de tres de los hoyos más emblemáticos del circuito. Encima, es miembro del exclusivo Golf Santander, al que concurre cada vez que tienen ganas de disfrutar de su hobbie preferido.