Castellano elevará al Concejo el proyecto para que se instale la estación de servicios

El Concejo Municipal recibió ayer por la mañana a los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ciudad para continuar con el análisis del paquete de cambios del Código Urbano que por ahora están bajo estudio pero que llegarán como proyecto en las próximas semanas. Participaron del encuentro concejales, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, el presidente del Colegio de Arquitectos, Claudio Walter, Marco Boidi en representación de la Cámara de la Construcción, y los arquitectos Candela Turrisi, y Mariana Nizzo. También asistieron Luis Blasco representante de los Agrimensores, Rubén Manero, de la Cámara Inmobiliaria Rafaela y Carlos Brarda de la Asociación de Profesionales de la Ingeniería, entre otros.





Al finalizar el encuentro, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero señaló que “primero analizamos un planteo puntual que tiene que ver con un proyecto de ampliación del Sanatorio Nosti y después comenzamos a debatir las modificaciones al Código Urbano. El Ejecutivo manifestó que tiene un proyecto con algunas cuestiones como por ejemplo en el radio céntrico bajar el factor de ocupación del suelo, avanzar con algunas alturas más elevadas en determinados lugares, no tomar cambios en la cantidad de estacionamiento, es decir que siga siendo el 50% conforme a la cantidad departamentos que haya”.





Por su parte quienes representan a colegios de profesionales manifestaron no estar de acuerdo y expresaron que no había consenso en mucho de los puntos a modificar y que tal como se piensa dificulta el crecimiento. De hecho muchos consideran que si se aprobase el proyecto tal como está muchos de los edificios hoy existen no se podrían hacer. Para muchos el nuevo Código sería más restrictivo que el actual.

Bottero como presidente del cuerpo legislativo Municipal, resaltó que “cuando recibamos el proyecto yo les dije- porque hoy discutimos sin proyecto-, que vamos a convocar a los profesionales de la construcción y a todos los que participen del Código Urbano porque esto hace desde el 2007 que se está hablando y no se ponen de acuerdo y nosotros los concejales nos estamos incorporando ahora; o hacen un esfuerzo y se ponen de acuerdo o si el proyecto es como el de hora en donde hay muchas diferencias, nosotros habilitaremos nuestras rondas de consultas y nos llevará el tiempo que nos tenga que llevar pero escucharemos a todas las partes”.

Por su parte el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano Diego Martino, dijo que la idea es subir el proyecto al Concejo y que sea en ese ámbito donde se discuta. “Son varios puntos lo que se modifican, en su gran mayoría hay acuerdo, aunque hay dos puntos por ahí que son un poco más difíciles de llegar a un punto de encuentro, qué es el factor de ocupación de suelo que va ligado al tema de la superficie absorbente que se solicita y el tema del estacionamiento en lo que es vivienda colectiva. La idea es subir el proyecto de modificaciones al Concejo y en el seno del Concejo tratar de acordar”, afirmó Martino. Y agregó: “son puntos que se vienen manejando de hace rato y como hay una perspectiva diferente es como que no se llega al consenso, pero siempre estando abierto y entendiendo que en el seno del Concejo tratemos de acercar las posiciones en esos dos puntos de los casi 20 que se modifican”.

Si bien desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se reclama desde hace años una modernización del Código Urbano para destrabar inversiones en el sector inmobiliario y de la construcción -se asegura que existe interés en levantar edificios en los bulevares fundacionales-, lo que aceleró el proceso de discusión es el proyecto de inversión para montar una estación de servicios YPF en la esquina de las avenidas Suipacha y Fanti. En este caso, el Código tiene una contradicción original que debe corregirse para resolver si es posible o no instalar una estación de servicio en esa estratégica esquina ubicada frente a una nueva rotonda.

Con información de La Opinión