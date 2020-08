Conmoción en Rafaela: Algunos están vendiendo "pescado podrido"

Muy temprano a la mañana, cuando se supo de los allanamientos que se estaban produciendo en la ciudad, algunos medios comenzaron a deslizar que en la causa estarían involucrados personas muy ligadas a la vida empresarial de la ciudad, dando nombres en forma muy llamativa.

También nos pareció sumamente raro que se difundieran imágenes del allanamiento practicado en el domicilio de un conocido abogado de nuestra ciudad, cuyo hijo fue detenido. Las imágenes son muy elocuentes y es clara la intencionalidad de mostrar no solo al involucrado, sino, al padre, quien se encuentra sentado en la cabecera de la mesa.







Es evidente que esas imágenes fueron distribuidas por las mismas fuerzas de seguridad y todo sabemos que cuando eso pasa, es por que hay una clara intención de que se difundan y tomen estado público, una práctica absolutamente reñida con la justicia y con la legitima defensa que todo imputado debe tener.

En paralelo se difundieron noticias que involucrarían al Fiscal Martín Castellano que está a cargo de la causa y se llegó inclusive a decir que era inminente su renuncia, algo que el Fiscal desmintió raudamente por diferentes medios.

Conocemos muy bien el funcionamiento de la justicia en la ciudad, hace muchos años que caminamos los pasillos de Tribunales y las Fisalías, y podemos decir con la más absoluta responsabilidad que los fiscales de nuestra ciudad, más allá de algunas lentitudes por cuestiones más de incapacidad, son personas honorables. No nos engañemos, la cuantía de las causas que se ventilan en nuestra ciudad no da para ensuciarse las manos por el sándwich y la Coca, eso sería desmerecer la capacidad intelectual de los fiscales y ello seguramente no es así.

Pasado el medio día un portal de la ciudad ligado a un oscuro personaje testaferro de un alto funcionario judicial, prácticamente involucró a quien ellos dieron de llamar MB, diciendo que era un reconocido deportista y de una familia de peso en la ciudad. Sabemos que MB es un joven sano e hijo de un empresario que desde hace muchos años apuesta por la ciudad, una familia respetable y trabajadora que no merece se la ensucie infundadamente.







Nos comunicamos con un familiar directo de la persona involucrada y por supuesto desmintió absolutamente todo, estando sorprendido por la noticia. " Mi hermano está entrenando, es una mentira total, una falacia, se de donde puede venir esto y en familia vamos a estudiar los pasos a seguir", nos respondió.

Los que tenemos experiencia no solo en la justicia, sino también en el periodismo, sabemos que existen intereses para desvirtuar todo e involucrar a gente sana que es totalmente ajena a la causa.

Repudiamos enérgicamente la difusión de las imágenes efectuadas a uno de los detenidos y exigimos por parte de la justicia una investigación a fin de que se determine el responsable de haber difundido dichas imágenes.

El juego clandestino no es nuevo en Rafaela, ya en su oportunidad el ex concejal Telesco lo denunció públicamente sin que nadie tomara verdaderas cartas en el asunto.

Alguien está vendiendo pescado podrido, alguien quiere desvirtuar la causa e involucrar a personas que nada tienen que ver, la causa merece la seriedad necesaria como para que algunos "picaros sinvergüenzas" no nos tomen de estúpidos.