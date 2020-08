Los dólares alternativos ya subieron más del 9% desde el anuncio del acuerdo

Los anuncios sobre una vacuna para combatir el Covid-19 generaron optimismo a nivel internacional pero no impactaron en el mercado argentino, que sigue buscando refugio en el dólar

La misma noticia tuvo dos efectos diferentes. El avance en las vacunas revivió a las bolsas del exterior y atrajo más inversores a los mercados de Estados Unidos, donde el S&P 500 tocó niveles récord. Las acciones de Moderna, la empresa que está cerca de lanzar la vacuna, aumentó 0,86% pero en el año acumula ganancias por casi 300%.

En la Argentina, el Gobierno anunció que en el primer semestre de 2021 se iba a producir en el país la vacuna que desarrolló la universidad de Oxford pero eso no modificó la decisión de los inversores que siguieron apostando a cubrirse en dólares, una tendencia que no fue modificada por el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y los acreedores. Desde el 4 de agosto, el día de la euforia, es decir hace poco más de una semana, el dólar Bolsa subió $ 9,45 (+8,12%), el contado con liquidación, $10,87 (+9,12%) y el “blue” $4 (+3,12%). El dólar solidario, en ese lapso, aumentó apenas 40 centavos a $100,10.



La pandemia tiene costos que se conocen, pero lo inversores no ven que la economía se reanime el día después. No hubo reformas de fondo y el futuro lo ven incierto. “El que tiene plata para invertir tomó una dosis de realidad y no quiere colocar su dinero en un país donde, además de los elevados costos impositivos y la inseguridad jurídica, hay una brecha amplia entre el tipo de cambio oficial y lo dólares alternativos” señaló un operador. “En el mercado se vota todos los días con el precio del dólar”, agregó.



“Creí que todo iba a estar mejor por algún tiempo, pero me equivoqué. Jamás imaginé que la euforia por el acuerdo con los acreedores iba a durar veinticuatro horas”, señaló Federico Sidi de Compass Group. “Lo que puedo decir es que los ahorristas eligen los fondos en pesos dollar linked (atados a la evolución del precio del dólar oficial) porque creen que en algún momento habrá devaluación por la elevada brecha cambiaria y es su forma de cubrirse”, agregó.

La suba del dólar contrasta con la caída del precio de las acciones. Ambas son las caras de la misma moneda: una es la cautela y la otra el riesgo. Si se observa el comportamiento de la Bolsa se verá que continúa la salida de jugadores. Los negocios sumaron $500.000 más que el día anterior, pero casi todos fueron vendedores. El total operado alcanzó a $ 1.775 millones un monto que le dio sustentabilidad a la baja de 3,98% del S&P Merval, el índice de las acciones líderes.

Los bancos fueron los grandes perdedores cuando en teoría, después del arreglo de la deuda, deberían disfrutar de la bonanza de los bonos que tienen en sus carteras. Pero los bonos también fueron alcanzados por la desconfianza de los inversores que eligen otros destinos para invertir su dinero. Fueron muchos los fondos del exterior que se marcharon para colocar su dinero en otras bolsas.

Por eso BBVA perdió 6%; Grupo Financiero Valores, 5,86%; Macro, 5,56%; Galicia, 3,38% y Supervielle, 3,16%. Las empresas petroleras y de energía también la pasaron mal. YPF bajó 5,26%; Transportadora Gas del Sur, 4,60% y Ternium, 4,16%.

En Wall Street, los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en dólares- también se derrumbaron. YPF (-5,59%), Banco Macro (-5,20%), Corporación América (-4,86%) y Transportadora Gas del Sur (-4,50%) fueron los más afectados.



Los bonos de la deuda tuvieron un mal día, pero sus paridades en dólares no fueron afectadas. Entre los de ley local, el Bonar 2020 cedió 1,96% y el Bonar 2024, 2,06%. Los nominados en ley extranjera también tuvieron un comportamiento contradictorio. Mientras el Discount cayó 1,04%, el Par subió 0,55%. El riesgo país subió 15 unidades a 2.108 puntos básicos. La nueva baja de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que elevó el rendimiento a 10 años a 0,67%, impidió que el aumento del riesgo fuera mayor.

Los dólares alternativos tuvieron un rebote importante después de la leve caída del día anterior. El dólar Bolsa o MEP aumentó $ 1,20 (+1%) a $125,73, mientras el contado con liquidación anotó un avance de $ 2,28 (+1,8%) a $ 130,05 que lo dejó muy cerca del “blue” o dólar libre que subió $1 a $132.

A pesar del comportamiento del mercado libre, en bancos y casas de cambio, el dólar creció 15 centavos a $75,32. En la plaza mayorista, se mantuvo el ritmo de devaluación. El dólar con escasos negocios por USD 168 millones, aumentó 5 centavos a $73,05.

Las reservas perdieron USD 92 millones a 43.253 millones por pagos al exterior y por la caída del oro de 1,06% a USD 1926,20.

Para hoy no se espera una rueda distinta. El dólar cerró con tendencia compradora y en la Bolsa puede haber algún rebote si se asoman los cazadores de oportunidades aprovechando que ese mercado acumula fuertes bajas en dólares.

Fuente: Infobae