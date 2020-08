Patricia Bullrich: “Si hubiéramos hecho una cuarentena como dijimos nosotros, no tendríamos el desastre que tenemos hoy”

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO criticó a Alberto Fernández y reclamó: "¿Qué resultados distintos espera cuando el viernes anuncie una nueva etapa de exactamente lo mismo que anunció 8 veces?"

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar al Gobierno por la administración de la pandemia de coronavirus. “Si hubiéramos hecho una cuarentena como dijimos nosotros, no íbamos a tener el desastre que tenemos hoy”.

En diálogo con Animales Sueltos, la dirigente opositora expresó: “Hace cinco meses que tenemos cuarentena, hace cinco meses que los casos suben, hace cinco meses que no hay más solución que un encierro que no es encierro, porque, efectivamente la gente ya está en la calle”.

En ese sentido, Bullrich sostuvo que si el Gobierno hubiese acatado las recomendaciones de la oposición, la realidad sería diferente sobre todo en términos económicos. “Si hubiéramos hecho una cuarentena como dijimos nosotros: dos meses de verdad, seria, concreta, para bajar la curva, no hubiéramos tenido la situación de desastre económico, de salud mental de los chicos, de violencia que tenemos hoy”, criticó.

De cara a la próxima fase del aislamiento social, la ex funcionaria de Mauricio Macri declaró: “Ahora van a anunciar la octava etapa de lo mismo”. Y se preguntó: “¿Qué resultados distintos espera el Presidente de la Nación cuando el viernes anuncie una nueva etapa de exactamente lo mismo que anunció 8 veces?” “Más que las estadísticas me gustaría que me contesten eso”, reclamó.

Por otra parte, Bullrich adelantó que participará de la manifestación contra el Gobierno convocada para el próximo 17 de agosto, pero aclaró que lo hará “en auto” por prevención: “Voy a ir a la marcha pero en un auto, no voy a caminar entre la gente porque no sería lógico. Pero es importante lo que se está armando desde la sociedad, una sociedad que comparte valores”.

Pese al riesgo sanitario y al hecho concreto de violar las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, la referente del PRO, declaró: “Juntarse con todas las condiciones de seguridad y sin poner en riesgo la vida de otros es legal. Lo que no puede ser legal es que las personas que quieran manifestar una disidencia por lo que pasa en el país sean detenidos o se les arme una causa por hacerlo”.

Más temprano, el presidente Alberto Fernández llamó a la “responsabilidad social” para reducir los casos de coronavirus, remarcó que ante las medidas de aislamiento “no está en discusión la libertad” sino la “salud” y pidió a la ciudadanía que entienda que “el virus está y no se ha ido”. Al anunciar desde la Residencia de Olivos que Argentina y México elaborarán una vacuna contra el coronavirus que estará lista en el primer semestre de 2021, el mandatario sostuvo que esa iniciativa es un “gran alivio para el futuro” pero “no una solución para el presente”.

“Todos vemos que prácticamente la actividad se ha liberado en gran medida”, dijo, y prosiguió: “Que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale, se cuida con barbijos, algunos respetan la distancia social y la actividad comercial es muy amplia, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires (GBA)”.

El mandatario consideró que, pese a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuya fase actual vence el próximo domingo 16, es necesaria una “dosis de responsabilidad social muy grande para poder frenar el numero de contagios y fallecimientos”.

Con información de www.infobae.com