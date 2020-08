¡Enfurecida! Patricia Bullrich: “En Argentina liberan a los delincuentes y en el exterior los refugian”

El enojo de la presidenta del PRO se da en el marco del refugio a la ex ministra de Rafael Correa en la Embajada argentina en Quito.

Este jueves la Cancillería argentina informó por medio de un comunicado oficial que la ex secretaria de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte Pesantes “se encuentra alojada con carácter de huésped por razones humanitarias en la residencia oficial de la Embajada argentina en Quito”. Una vez que se hizo pública la noticia, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich sentenció: “En Argentina liberan a los delincuentes y en el exterior los refugian”.

La presidenta del PRO, criticó en las redes sociales contra la decisión del Gobierno de refugiar a la ex ministra de Ecuador. “La ex ministra de Obras Públicas de Rafael Correa, que estaba sentenciada y con pulsera electrónica, pidió asilo en nuestra embajada en Quito”, comenzó el mensaje de Bullrich. Luego la ex ministra de Seguridad apuntó contra la decisión gubernamental de liberar presos por la pandemia de Covid-19.

“En Argentina liberan a los delincuentes, y en el exterior los refugian. Para el gobierno la impunidad es ideológica y sin fronteras”, arremetió Patricia Bullrich. María de los Ángeles Duarte Pesantes fue ministra de Transportes y Obras Públicas durante el Gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa en el período del 2007 y 2017. La ex funcionaria se encuentra refugiada en la Embajada argentina en Quito “por razones humanitarias”.

El enojo de Bullrich se desprende de la condición procesal de la ex ministra ecuatoriana, Pesantes fue sentenciada a ocho años de prisión por un delito de cohecho. El Gobierno de Ecuador también se refirió a la situación de la ex funcionaria y señalaron que conocieron que fue refugiada por la Embajada argentina. Igualmente advirtió que Pesantes pasó por la Justicia de su país y fue sentenciada «en un proceso independiente» y «con todas las garantías».

Situación de Rafael Correa

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa también fue procesado por el delito de corrupción. Actualmente vive en Bélgica, país de origen de su esposa, y niega ser culpable. La Justicia ecuatoriana ratificó en julio la condena del ex mandatario a ocho años de prisión por los delitos de cohecho y corrupción durante su gobierno. El mandato presidencial de Correa fue desde el 15 enero del 2007 hasta el 24 de mayo de 2017.



