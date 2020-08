Patricia Bullrich ratificó la movilización del 17 A contra la «cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial»

La presidente del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, ratificó este sábado la movilización convocada para mañana lunes 17 de agosto para protestar contra las medidas del Gobierno nacional. Así, la manifestación será un reclamo por la «cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial«. Asimismo, la exministra de Seguridad de la Nación aclaró que «es una marcha ciudadana» y que «el partido no convoca».

En declaraciones radiales, la dirigente explicó: «Yo no estoy convocando, yo voy a participar. Es muy importante en este momento plantear algunos temas que están sucediendo y que son de enorme gravedad», sostuvo la ex funcionaria nacional, quien señaló en este aspecto que cuestionarán "la cuarentena eterna, la reforma judicial que busca impunidad y la inseguridad".

De esta manera, detalló que «el 99 por ciento de los afiliados y adherentes del PRO sienten que es un momento para estar con banderas y en su auto, defendiendo la República. No tengo la menor duda». Respecto a la postura de la oposición, admitió que «tienen la necesidad de representar a un pueblo que quiere trabajar, quiere hacerlo con responsabilidad, no quiere el avance en la Justicia, no quiere impunidad y quiere libertad».

En ese sentido, rechazó las críticas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien apuntó contra la «irresponsabilidad» de los dirigentes que impulsan movilizaciones. «Le diría que si hay alguien que ha sido responsable en esta cuarentena he sido yo: hace cinco meses que no salgo de mi casa, que no hago reuniones ni cenas, como hacen muchos funcionarios. El lunes voy a tener la mayor responsabilidad que tengo que tener y no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado», indicó.

Además, remarcó: «Tengo muy en claro lo que significa cuidar al otro y lo que significan las cosas que hay que cuidar en la Argentina«, Asimismo, respecto de la opinión del expresidente Mauricio Macri respecto a la convocatoria, Patricia Bullrich comentó: «No hablé con él sobre el tema». De esta forma, también se expresó en referencia a la recientemente anunciada extensión de la cuarentena y cuestionó que «esta situación de una falta total de equilibrio entre la cuarentena y el mundo del trabajo».

Con información de www.elintransigente.com