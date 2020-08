La falta o mal uso del barbijo es un problema para las autoridades

Desde abril, cuando el gobierno de Santa Fe determinó su uso en forma obligatoria, el barbijo o tapabocas pasó a ser parte de la vida cotidiana. Cuatro meses después todavía hay quienes se niegan a ponérselo (o se olvidan) y muchos otros que lo usan mal, lo que es sumamente peligroso porque crea una equivocada sensación de protección.

Llevarlo colgado en el cuello o de la oreja, ponérselo debajo de la nariz, tocárselo a cada rato o quitárselo para fumar o comer en la calle son los errores más comunes que se detectan entre los ciudadanos. También están los que lo usan sucio o roto.

El barbijo con la nariz afuera es el gran tema. Un error sumamente frecuente que no sólo se observa en la calle, en la oficina, en el supermercado, sino que también es bastante común verlo en la televisión, por ejemplo, o en fotos periodísticas, cuando se entrevista a funcionarios o personas con cargos que implican responsabilidad social y salen con el barbijo puesto, pero con la nariz al aire.

Las autoridades alertan que no hay que olvidar "que el virus que produce el Covid-19 se propaga por la boca, pero también por la nariz, y no sólo al toser o estornudar sino también al hablar". De allí que la protección que brinda este elemento sea correcta si cubre totalmente mentón, boca y nariz y si está lo suficientemente ajustado porque si quedan huecos por los costados o arriba, tampoco se cumple el objetivo. Que el barbijo quede grande o flojo es otra situación que se repite.

El labrado del acta "es la última instancia y se ejecuta cuando después de solicitarle a una persona que se coloque el barbijo se niega rotundamente o directamente no se identifica, algo que debe hacer porque nosotros vamos acompañados de personal policial que puede solicitar el documento de identidad". Hasta el momento fueron 250 las infracciones en ese sentido.

Pedirles a los ciudadanos que se coloquen el barbijo en forma correcta es el mensaje que los inspectores reiteran decenas de veces al día. ¡Tapate la nariz, por favor! es casi una muletilla entre los agentes.

La imagen de alguien que está esperando en la cola del banco o para ingresar a un comercio o caminando por la calle con el tapabocas de cuellera, también forma parte del paisaje habitual.

"Hay que usarlo todo el tiempo y es obligatorio. La verdad es que cuesta que todos comprendan la importancia de esta herramienta para minimizar el riesgo de Covid-19 y más en un momento de circulación comunitaria, con un aumento de casos", remarcan desde el Ministerio de Saldud.

Entre los infractores, la mayoría se encuentra en la franja de los 25 a los 50 años. El adulto mayor por lo general es más cuidadoso y además sale mucho menos o por trayectos cortos.

Lavado

Al barbijo hay que lavarlo cada vez que se retorna al hogar. Primero hay que higienizarse las manos con agua y jabón, tomarlo por los elásticos o cintas que tienen en los costados con sumo cuidado y retirarlo hacia adelante, sin que tocarse los ojos. Colocar el barbijo de inmediato en agua tibia con jabón y volver a lavarse las manos. Sacarlo del agua y ponerlo a secar para ser utilizado al día siguiente.







"SI bien no hay una cantidad de tiempo determinado para su uso, hay que cambiarlo cuando comienza a humedecerse, algo que es más frecuente si se utiliza demasiadas horas seguidas o si hace más calor o la persona está haciendo actividad física", enfatizan los funcionarios.

Siempre se indica que los elementos de protección sean personales. En una familia no es recomendable que haya barbijos a disposición y que cada uno use el que quiera. "Es importante que cada persona tenga conciencia del cuidado de sus elementos, sean barbijos o máscaras. No deberían compartirse ni aunque estén limpios. Y por supuesto tienen que estar en condiciones y nunca rotos", puntualizó la funcionaria..

Con información de La Capital