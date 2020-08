"Nos llama la atención la no aparición de casos en Rafaela"

En medio del desgaste lógico como consecuencia de las medidas de distanciamiento que hay que seguir sosteniendo en el marco de la actual pandemia por Covid-19 y teniendo en cuenta que llama la atención que en Rafaela haga más de cien días que no se registran casos, el Dr. Roberto Vitaloni explica el trabajo sostenido que se viene llevando adelante por parte de todo el equipo de salud de la ciudad y de las autoridades y fuerzas de seguridad.

“Nosotros somos un equipo que trabajamos en distintas áreas, que se ha centralizado siempre en la detección de casos cómo son las normativas de la provincia: No dejamos de hacer ningún hisopado cuando hay un caso sospechoso; no hemos dejado de controlar cuando hubo camioneros que fueron detenidos fuera de Rafaela esperando que se le realicen los análisis correspondientes. Hay un trabajo minucioso en la ruta de Miguel Gómez y de Maximiliano Postovit que es maravilloso lo que están haciendo. Está la gente del Hospital que está en la guardia y ve a los febriles y respiratorios y ahora no respiratorios con el avance que tuvo el Covid y la sintomatología que se ha ampliado mucho para la detección o calificación de caso sospechoso. Están los Centros de Salud en los barrios que también detecta y están sobre el tema”, relató Vitaloni.

El coordinador de Epidemiología insistió: “todos los días se hacen hisopados, hay disponibilidad para hacer los hisopados que se requieran, no hay límites en ese aspecto. Solamente que si no hemos tenido casos todavía es porque realmente no hay casos positivos. Cuando implementamos oportunamente un Plan Detectar a ciegas en los barrios más vulnerables encontramos todos negativos y no tiene sentido en este momento epidemiológicamente hacerlo de nuevo. Sí lo que hacemos es estar atentos ante cada llamado, ante cualquier consulta y fundamentalmente educando a la gente y respondiendo sus cuestionamientos cuando tienen que viajar”.

LA NO APARICION DE

CASOS EN RAFAELA

“A todo el equipo de trabajo nos llama la atención la no aparición de casos en Rafaela y eso muchas veces nos motiva a profundizar incluso las investigaciones por temor a estar delante de la enfermedad y no estar viéndola; de cualquier manera acusamos los protocolos de diagnóstico que se usan a nivel provincial. Nosotros no somos los dueños de la verdad ni mucho menos, simplemente replicamos los protocolos que nos enseñan los epidemiólogos y que nos bajan del Ministerio de Salud”, manifestó el Dr. Vitaloni.

