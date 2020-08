Problemas para importar, falta de modelos y precios que suben más que la inflación complican el acceso a los autos 0 km

El mercado de la venta de los 0km suma nuevas restricciones durante este 2020. Las devaluaciones del 2019 paralizaron al sector que luego debió bajar las persianas por la cuarentena plena en abril. Y después apareció una luz de esperanza ya que históricamente cuando la brecha entre la cotización del dólar oficial y el paralelo se amplía, la venta de autos, en especial importados y de alta gama, comienza a acelerarse porque, finalmente, en dólares se vuelven más accesibles.

Sin embargo, las crecientes limitaciones del Banco Central para acceder a los billetes por los cupos de atención que hay en los bancos, sumado a las trabas y complicaciones que dicen tener los importadores, secaron la plaza de unidades lo que hizo que se creara un nuevo efecto de suba de precio: “crecía la demanda, se estancaba la oferta”, explicaron en el sector.

“Estamos teniendo muchas demoras para que se nos aprueben los documentos en el Sistema Integral de Monitoreos de Importaciones (SIM). A esto se le suma que los concesionarios no saben si van a reponer las unidades que hoy tienen entonces prefieren no vender”, explica a Infobae una fuente del sector que sigue el movimiento global de las marcas en el país.

Otro punto que se presenta es el acceso a los dólares. La escasez de billetes hace que las compañías tengan inconvenientes para hacerse de las divisas que necesitan para pagar sus compras. “Para las compañías globales que tienen su marca en el país y que no operan sólo con representante es un problema pero que se puede manejar porque son cuentas in company, son pagos entre filiales y hay cierta flexibilidad, pero para los importadores no contar con los dólares es no acceder a nuevas unidades”, agregó la misma fuente.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante julio de 2020 ascendió a 30.288 unidades, lo que representa una baja del 18,8% contra junio, donde se habían registrado 37.297. De esta forma se alcanzan los 183.693 patentamientos acumulados en los siete meses transcurridos del año.

La importación es necesaria para poder cubrir la oferta que tiene la Argentina, y lo mismo sucedería con cualquiera de los países que cuenta con fábricas, ya que complementa la oferta de lo que se produce localmente y porque es imposible que un país produzca mas de 60 modelos y 1.000 versiones.

Quienes no tienen muchas opciones son los importadores directos como las 24 marcas que están dentro de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) quienes señalan que tiene un escenario complejo.

“La cámara estar compuesta por marcas premium y de lujo, como las alemanas o italianas y otras más accesibles, como las asiáticas. Lo que tenemos en común es que somos importadores puros, que somos argentinos que tenemos nuestro capital acá”, explicó el presidente de la cámara e importador de una marca italiana, Hugo Belcastro.

Belcastro contó: “hoy los importadores viven las restricciones del mercado cambiario, por un lado, y la falta de expectativa por el otro, lo que terminó “planchando el mercado”.

“Nosotros, al igual que toda la industria, vendemos un producto en dólares que se paga en pesos. Cuando existen estas diferencias entre las cotizaciones del oficial y el paralelo, tenemos un envión en las ventas porque para aquellos que están parados en divisas extranjeras el auto en pesos es más barato. Así como alguien que estaba pensando en comprar un auto de una marca generalista puede saltar del modelo de entrada de gama a uno de tope de gama, lo mismo sucede con las marcas premium. Sin embargo, ese envión inicial hoy ya no está porque el que tiene dólares prefiere guardarlos porque el horizonte no es claro”, explicó el importador.

Eso está haciendo que la demanda se reduzca, por un lado, pero también que algunos concesionarios decidan no vender sus unidades “porque no saben si van a poder reponerlas”.

“Nosotros sabemos que el Gobierno está haciendo un esfuerzo, y el Ministerio de Desarrollo Productivo está trabajando y nos está escuchando, pero existen inconvenientes para acceder a los dólares para importar o para obtener las autorizaciones del sistema”, comentó el empresario. “Entendemos que no es momento para quejarse, estamos conformes porque sabemos de las restricciones de dólares que tiene el país, pero esa es nuestra realidad”, agregó.

Esto está haciendo que en los segmentos premium haya “escasez de unidades” respecto de la demanda. “No es tan grave porque bajó el interés inicial. Pero falta producto”, destacó Belcastro.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de David Cayón