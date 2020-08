“Viene por todo”: Elisa Carrió apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó este domingo que el Gobierno está cometiendo “un atropello institucional que es muy complejo y que involucra a todos los poderes del Estado”. Además, remarcó que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner “viene por todo”. El impulso de la reforma judicial hizo que las posiciones de la oposición se tornen más vehementes.

“Hay un atropello institucional que es muy complejo y que involucra a todos los poderes del Estado. Yo sé que Cristina viene por todo, y viene en estos seis meses. Es algo más allá del punto de la reforma (judicial)», sostuvo Carrió. En cuanto a este proyecto impulsado por el oficialismo planteó que “no es el momento de plantear un tema así”. “Es el momento de defender lo que tenemos y de consolidar lo que tenemos para unir a los argentinos sobre la base no de un líder, sino sobre la base del derecho y de la Constitución”, declaró.

La referente de oposición había renunciado a seguir involucrada en la política, pero reconoció que se vio “obligada a volver”, porque “había que dar una cohesión a Juntos por el Cambio”. “No hay rígidos o flexibles, hay posiciones firmes en materia de defensa de la Constitución. En muchas cosas se puede flexibilizar, pero no en materia constitucional, porque la Constitución no es flexible y es lo único que nos puede unir a todos los argentinos, cualquiera sea la ideología. La defensa de la Constitución es irrenunciable», insistió.

Su aparición en los medios de comunicación se da en un momento particular. Mañana se llevará a cabo una marcha en contra de la gestión de Alberto Fernández en distintos puntos del país. Referentes opositores de la talla de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli negaron haber convocado esta manifestación, pero Carrió lejos de desalentar estas protestas masivas en medio de la pandemia de coronavirus, dijo: “hay que manifestarse, de manera pacífica, garantizando la distancia”. En este sentido, convocó a los adultos mayores a “usar desde cada casa de la Argentina una cacerola para acompañar a los que se manifiesten físicamente o en auto”.

Por último, volvió a mencionar a Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que “está sin límites” y “desesperada por su posición judicial”, por lo que “el presidente no la puede contener”. En cuanto al liderazgo del oficialismo planteó: “Acá no hay una vicepresidenta, acá hay una presidenta. Él (Alberto Fernández) tiene una parte de las decisiones, pero no la puede manejar a ella, y ella no puede ser manejada tampoco ni por la propia Cámpora más moderada, ni por su propio hijo, por sus características personales”.

Con información de www.elintransigente.com