Máximo Kirchner: “El caso de Facundo Castro no tiene nada que ver con el de Santiago Maldonado”

El diputado nacional Máximo Kirchner lamentó este domingo que “algunos sectores quieran equiparar” la desaparición de Facundo Castro con la muerte de Santiago Maldonado y lo atribuyó a las “miserabilidades de la política”.

Según explicó, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof hizo las cosas “al revés” que los funcionarios macristas, a quienes acusó de “tratar de ocultar” y luego “intentar mancillar la figura” del artesano ahogado en el Río Chubut, tras un operativo de la Gendarmería Nacional.

“Es al revés de lo que sucedió con Santiago, uno podía leer grandes notas que decían que estaba en Chile o sobre pueblos de Entre Ríos donde ‘todos se parecían a él’. En este caso desde el gobierno no ha habido nada en ese sentido, se ha articulado todo para que la búsqueda sea inteligente y haya justicia, sobre todo para su madre y sus familiares”, planteó el diputado en una entrevista con el programa Pasajera en trance, de AM 750.

En ese sentido, remarcó que confía plenamente en el gobernador Kicillof: “Lo conozco, sé cómo piensa, sé cómo actúa. Sus palabras bastan para entender que gobierne quien gobierne estas cosas no deben suceder”.

Y agregó: “Lo de Santiago sucedió durante una represión en el medio de la misma nada de la Patagonia, todos sabemos cuál fue la posición del gobierno anterior y los grandes medios”.

Unas horas antes, Kicillof había asegurado que su administración “no va a encubrir a nadie y va a colaborar con la investigación”, mientras se aguardan las primeras precisiones forenses sobre los restos óseos encontrados anoche en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino.

“La última novedad que tengo es que el Ministerio de Seguridad de la Nación está enviando un grupo de antropología forense para estudiar el cuerpo que se encontró”, dijo Kicillof en diálogo con CNN Radio.

A su vez, añadió que “estamos colaborando con la investigación que está en manos de la Justicia Federal” y sostuvo que “tuve comunicaciones con la madre (del joven) pero siempre poniéndome a disposición para que se encuentre la verdad”.

Consultado sobre la aparición de las fotos del DNI de Facundo Astudillo Castro en el celular de uno de los policías investigados, dijo que "por lo que sé estaban, pero no voy a polemizar porque tengo acceso al expediente y no quiero opinar de algo que no conozco".

"Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal", insistió sobre la investigación.

Los restos óseos fueron encontrados este sábado entre Cerri y Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y se analizan si pertenecen a Facundo Astudillo Castro.

