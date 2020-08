Repudiable: quieren echar al único médico de un pueblo de Santa Fe porque se contagió coronavirus

Un pequeño pueblo de Santa Fe se encuentra en una situación tan alarmante como polémica: al menos un tercio de la población de Cañada del Ucle firmó un documento en el que se pide la destitución del único médico del lugar en el Servicio de Atención Comunitaria (SAMCO) de la ciudad, después de que éste se haya contagiado de coronavirus.

Cañanda del Ucle se ubica a unos 12 kilómetros de la ciudad de Firmat y a unos 120 km de Rosario. Marcelo Palou, el único doctor del pueblo, contrajo la enfermedad en los últimos días. Sin embargo, en lugar de recibir el apoyo de la comunidad, el galeno, que aún se encuentra en un proceso de aislamiento social extremo, fue víctima de un ataque discriminatorio repudiable: 300 personas firmaron un documento para que pierda su cargo.

El propio presidente de la Comuna, Orlando Pruzzo rubricó el documento que exige su reemplazo.

“Yo acompañé en el reclamo de mis vecinos pero como Comuna, no como Orlando Pruzzo”, afirmó el mandatario comunal, en declaraciones recogidas por el diario La Capital.



De acuerdo al dirigente, el reclamo de los vecinos se debe a desacuerdos con el trato de Palou hacia los pacientes en términos generales y con el hecho de que el galeno no atendía los fines de semana, ya que en esos días se trasladaba a recibir pacientes a Firmat. De todos modos, el propio médico aclaró que desde hace dos semanas ya no atiende en esa ciudad.

Palou asumió que cometió un error al atender a un paciente sin guantes y el vecino luego también se contagió de coronavirus: “Me hago cargo del error. Después usé alcohol y todo, pero ya había pasado. No maté a nadie. Acá en el pueblo hay una mayoría que levanta firmas para que me saquen del cargo, me quieren echar del pueblo. Esto lo tomo como una discriminación total”, afirmó.



“La gente es muy hiriente. Mi hijo de 13 años tiene redes sociales. Decidió aislarse en un departamento donde lo asisten con la distancia correspondiente dos señoras. Se hizo el hisopado y dio negativo”, afirmó el médico, quien aseguró haber recibido todo tipo de burlas e insultos en sus publicaciones en las redes sociales, como TikTok o Instagram.

“Voy a iniciar acciones legales contra todo aquél que sea necesario”, agregó Palou, quien en diálogo con un medio de Firmat pidió “un poco de empatía, solidaridad con el otro. No es que me pasó a mí porque me lo busqué”.

Hasta el momento, Cañada del Ucle cuenta con seis casos positivos de Covid-19, incluido el médico, y hay casi 100 personas aisladas por prevención, al tratarse de contactos directos con los casos positivos.

Palou, por su parte, desconoce cuándo fue el momento exacto en el que se contagió de coronavirus.

“La situación me pone muy mal. No estoy acostumbrado a no trabajar. Estar acá adentro me pone mal, no poder cuidar a la gente. Sabía que me podía pasar porque estaba muy expuesto. Fui muy criticado. Los primeros días nos aplaudían en las calles, luego dejaron de aplaudirnos y después nos insultaban por las redes”, afirmó el galeno, en declaraciones a la radio Aire de Santa Fe.

De acuerdo al propio Palou, él no recuerda haber acudido en ningún momento a un lugar o atendido a un paciente con potenciales síntomas de Covid-19. “Tuvimos tres o cuatro incidentes, uno que fue muy complicado. Tuve que hacer una reanimación cardiopulmonar. Fui totalmente equipado y es posible que me haya contagiado allí”, afirmó el médico.

Palou aseguró que desde el inicio de la pandemia se encontró al frente de todos los operativos en Cañada, en coordinación con la comuna y con el presidente comunal, Orlando Pruzzo.

"Desde el martes pasado estoy aislado. Sólo tuve febrícula unos días, pero ahora no tengo un síntoma. Me hisopé el día que tuve febrícula porque tenía un poco de picazón en la garganta", explicó.

Por su lado, la comuna ya inició las acciones para tratar la llegada de un nuevo doctor a Cañada del Ucle, que por ahora es solo asistido por una enfermera.

Fuente: Infobae