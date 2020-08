El Frente de Todos pretende avanzar con el desplazamiento de los jueces

El oficialismo en el Senado buscará rechazar formalmente este martes la orden de la jueza María Biotti y habilitar a la comisión de Acuerdos para avanzar en el tratamiento y revisión del traslado de diez jueces, entre ellos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que fueron amparados por el fallo de esta magistrada. Será en un plenario convocado por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos, y la santafesina María de los Angeles Sacnun, presidenta de Asuntos Constitucionales, ambas del Frente de Todos y muy cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras una enfática defensa en el recinto, luego de la notificación al Senado de la orden de Biotti para no tratar los pliegos de los dos jueces, el senador chubutense Mario Pais (FdT) presentó en forma digital un proyecto de resolución para ”rechazar enfáticamente lo resuelto con fecha 13 de agosto por la señora jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 en la causa Bertuzzi, Pablo Daniel y otro sobre amparo ley 16.986 en cuanto ordena a este Honorable Senado de la Nación -como medida interina- suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los doctores Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”.

En el breve texto que Pais redactó de inmediato y presentó en mesa de entradas el viernes, 24 horas después de haber sido recibida la notificación judicial, indicó que la misma es “una flagrante violación del sistema republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales de este cuerpo” en referencia al Senado.

Además, solicitó a los senadores ratificar “en plenitud las atribuciones constitucionales que le competen a este Honorable Senado de la Nación en cuyo ejercicio irrestricto corresponde el tratamiento de los pedidos de Acuerdo mencionados precedentemente, sin interferencias de los otros poderes del Estado” y notificar tanto al Consejo de la Magistratura como a la jueza Biotti.



El plenario de Acuerdos y Asuntos Constitucionales comenzará después del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia por el que pasarán 16 expositores en el marco del debate de la Reforma Judicial que también impulsa el Frente de Todos y resiste Juntos por el Cambio.

En la convocatoria enviada a los senadores se incluyó el tratamiento del proyecto de resolución de País entre otras iniciativas. Se tratará también un proyecto de resolución de José Mayans, presidente del bloque oficialista, y de Fernández Sagasti para dejar sin efecto la designación del vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, Juan Emilio Simoni; otro que deja sin efecto la designación del vocal titular de ese tribunal, Mario Laporta y la aceptación de la renuncia de Felipe Ricca como vocal suplente en el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Además se dará inicio al trámite para la designación del reemplazo de vocal titular en representación del Senado.



En el inicio de la sesión del último jueves, el interbloque de Juntos por el Cambio propuso dar ingreso al Congreso sólo a ocho pliegos y dejar fuera los de los dos jueces amparados por el fallo. Sin embargo la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque del Frente de Todos y presidenta de Acuerdos, comisión que interviene en el proceso de designación de jueces, sostuvo que el Senado debía dar ingreso a los pliegos, someterlos a publicidad y luego analizar la conveniencia de avanzar o no. “La comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales vamos a decidir si vamos a darles o no tratamiento a los pliegos, pero no podemos hacerlo si no existe estado parlamentario de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”, indicó en su discurso la mendocina.

País había señalado que la orden de la jueza Biotti es “una violación del sistema republicano” y la acusó de intentar, con una cautelar, que el Senado “no actúe” en la revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Bruglia y Bertuzzi, cuyas designaciones son cuestionadas por el Poder Ejecutivo por presuntas irregularidades. Tras su paso por el Consejo de la Magistratura, justamente el Ejecutivo envió a la Cámara alta los pliegos de diez jueces para su análisis

“Al solo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación –como medida interina– suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, sostuvo en su resolución judicial Biotti.



Pais hizo uso de la palabra a través de una cuestión de privilegio que también deberá analizar la comisión de Asuntos Constitucionales. La misma comisión debe considerar además un planteo del senador Esteban Bullrich, del PRO, por haber querido defenderse después del discurso de cierre de José Mayans dos semanas atrás cuando Cristina Kirchner le indició que sólo podría plantear una cuestión de privilegio si se sintió ofendido en su calidad de senador pero no defender al gobierno de Mauricio Macri.

El debate, de más de una hora, derivó en si debía o no acatarse la orden de la jueza Biotti que envió el mismo jueves su resolución al Senado, un día después de que el Ejecutivo enviara los diez pliegos que el Gobierno apunta a revisar por haber sido trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y con el argumento de que no se les prestó el debido acuerdo para esos juzgados sino para otros.

“El trámite es competencia de esta cámara”, subrayó Pais, y denunció “la gravedad institucional de este tamaño abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza”. “Impedir que funcione en el ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es analizar los acuerdos a los magistrados y funcionarios constituye un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución y al sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores”, agregó.

“Esta jueza está incurriendo en abuso de poder y acredita el desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y de los vastos precedentes que existen emanados de los tribunales y de la Corte”, continuó el senador, que es uno de los referentes en materia judicial del Frente de Todos.



El miércoles 12 ingresaron al Senado los traslados de ambos jueces, y ocho más: Zunilda Niremberger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

Luis Naidenoff, senador nacional por Formosa y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, pidió retirar los pliegos 58 y 61. “Si hay un oficio de un juez que hace saber que se suspenda el tratamiento de dos magistrados, este tratamiento se dispara con la lectura que da impulso a la publicación en el Boletín Oficial, a la tarea de la Secretaría Parlamentaria, etc. Nosotros vamos a dejar sentada nuestra posición y lo decíamos en el afán de que independientemente de qué decisiones jurisdiccionales pueden o no gustarnos tenemos que cumplirlas, nos guste o no. El oficialismo será responsable de incumplir la orden judicial tal como dice el artículo 22″, fundamentó el jefe de la bancada opositora.

La tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) por su parte reclamó: “No estamos dispuestos a tolerar que el Senado de la Nación incumpla una orden judicial” mientras que el Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) preguntó: “¿Qué pasaría si mañana la Justicia nos dice que no se puede tratar un proyecto de ley? ¿Qué haríamos? ¿No seguiríamos con el tratamiento? No podemos permitir que desde la politización de la Justicia se coarten las facultades, sin ahondar en las cuestiones parlamentarias, creo que es una cuestión de autonomía seguir abordando el tratamiento de estos pliegos”, fundamentó el ex gobernador y senador de Juntos Somos Río Negro.

Fuente: Infobae