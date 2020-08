Nueva entrega de bolsones: toda la ciudad a la Rural

Desde el martes 25 al viernes 28 de agosto, la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo una nueva entrega de la asistencia alimentaria y esta vez no será descentralizada como lo era anteriormente

Esta es la octava entrega de refuerzos alimentarios que se destinan a las familias rafaelinas que hoy se encuentran en una situación económica crítica como consecuencia de la pandemia.

Cabe destacar que es una tarea en donde participan muchas áreas del Municipio. La municipalidad ha manifestado que "en el operativo se cuida cada detalle de seguridad, como barbijo y alcohol tanto para los beneficiarios como para todo el equipo que participa".

¿Serán los amontonamientos la foto del día?.



Entrega

Teniendo en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social, la modalidad elegida en será según la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario de entrega será el siguiente: El martes 25 de agosto lo podrán retirar los documentos finalizados en 0 y 1; el miércoles 26, documentos finalizados en 2, 3 y 4; el jueves 27, los documentos finalizados en 5, 6 y 7; y el viernes 28, los documentos que finalicen en 8 y 9.

El horario de la entrega será de 8 a 12 y se realizará en la Sociedad Rural (Salón de Toros).

Es de primordial importancia aclarar que sólo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, teniendo en cuenta el día por la terminación del mismo. Los únicos exceptuados serán las personas mayores de edad por ser de riesgo y las personas con discapacidad.



Requisitos

Para poder acceder a este beneficio, los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).