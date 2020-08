Con un remerón de Breaking Bad, Eva De Dominici bailó y entró en calor

Eva De Dominici publicó un video desde sus redes sociales entrenando y con un look homenajeando a Breaking Bad que amaron sus seguidores.

Eva De Dominici subió a sus redes sociales un video entrenando con la música de Rocky que la rompió entre sus seguidores. Disfrutando del verano en Estados Unidos, la actriz argentina mostró que el arranque de semana tiene que ser con todo.

La actriz vive junto a su pareja Eduardo Cruz, el hermano de Penelope Cruz, y su hijo cairo en los Estados Unidos. Desde su cuenta de Instagram Eva De Dominici muestra momentos íntimos junto a su familia, producciones de ropa o videos entrenando.

Su último posteo, es una mezcla de homenaje al espectáculo y entrenamiento desde el garage de su casa. Con un video, Eva mostró un entrenamiento aeróbico que sus seguidores amaron por la música y por la remera que se puso.

“Vamos señores que es lunes y Heisenberg lo sabe… no hay mejor manera de empezar la semana”, escribió la actriz para acompañar el video, de fonde se puede escuchar “Eye of the Tiger” de Survivor, la música de Rocky.