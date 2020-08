Tras el banderazo, Juntos por el Cambio pidió que el Gobierno retire la reforma judicial y disuelva la comisión Beraldi

El ex titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi, habló el día después de la marcha de protesta y consideró que el oficialismo "debería saber escuchar" porque "la cuarentena no da para más". Justificó la participación de la dirigencia opositora en la protesta porque busca "representar a la gente"

El ex titular del Sistema de Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, defendió el banderazo realizado ayer en el país y pidió al Gobierno que “escuche” las demandas de la oposición, que apuntan a revocar la reforma judicial y levantar el aislamiento obligatorio, al que volvió a calificar como “la cuarentena más larga del mundo”.

“Había una necesidad de mostrarle al Gobierno que hay cosas que no están funcionando para nada”, resaltó el dirigente de Juntos por el Cambio y ex funcionario del gabinete de Mauricio Macri. “La gente no da más. Los problemas son terribles y las soluciones no son nada fáciles. La restricción de la cuarentena más larga y profunda del mundo está totalmente en crisis y el Gobierno lo tiene que saber escuchar”, sostuvo.

El ex funcionario reclamó al presidente Alberto Fernández que “no aproveche la cuarentena para meter proyectos como la reforma judicial” o la expropiación de Vicentin. “El Gobierno tiene que retirar la reforma judicial y disolver la comisión donde está el abogado de Cristina Kirchner. Necesitamos generar confianza en la salida de la Argentina. No se puede estar toqueteando la Corte Suprema. Hay demasiada tensión para seguir haciendo estas cosas”, fustigó en declaraciones a radio La Red.

La movilización opositora denominada #17A tuvo lugar en varios puntos de esta ciudad -con epicentro en el Obelisco-, en diferentes distritos del conurbano y ciudades del interior del país, con una variada muestra de consignas que tuvo como eje el rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial.

Manifestantes en todo el país protestaron con carteles, muchos en largas caravanas de automóviles pero otros de a pie, en medio de los pedidos del oficialismo para no agudizar los contagios en esta etapa de la pandemia. En el marco de esa controversia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió “perdón” a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención sanitaria “por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar” que no pusiera “en riesgo” la salud de la población.

Acerca del riesgo sanitario de la marcha, Lombardi destacó que su participación junto al actor Luis Brandoni mantuvo las precauciones del distanciamiento social de “un argentino cada dos metros” para que “nadie diga nada” en modo crítico. Además, opinó que la vacuna “es una esperanza” pero que recién “estará disponible en cuatro o seis meses”

“La política es representación. Nosotros tenemos que representar a la gente que salió por todo el país y que auténticamente está viviendo un tiempo terrible. El Gobierno tiene que entender que con el miedo no se soluciona, además ya no funciona más. El modelo de arrestos y amenazas es autoritario”, apuntó Lombardi.

En la dirigencia de Juntos por el Cambio anoche resaltaban el alcance de las protestas contra la gestión del Frente de Todos, en un debate por Zoom con el lema “Argentina, serás lo que debas ser: República”. Allí, los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich; y de la CC, Maximiliano Ferraro; acompañados por el titular de la UCR bonaerense, Daniel Salvador, consideraron que el principal reclamo de los manifestantes fue el rechazo a la reforma judicial.

“El Gobierno no puede enojarse con la gente”, insistió hoy Lombardi. “Hay gente que está escuchándonos porque cumplió el aislamiento con angustia. Nosotros decimos que hay un rumbo que está equivocado y se puede corregir, desde un tono lo más respetable posible”, concluyó.

Con información de www.infobae.com