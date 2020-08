El turismo regional perdió $77.890 millones entre marzo y agosto de este año

Los datos fueron obtenidos de una informe hecho por la CAME.

El turismo regional tuvo una merma $77.890 millones en ingresos en el período comprendido entre marzo y agosto de este año, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El estudio tomó los seis fin de semanas largos y las vacaciones de invierno, periodos que, según detalló la entidad, «se perdieron» a raíz de la cuarentena. Por lo tanto, el análisis incluyó en el monto lo que hubieran gastados los turistas y excursionistas si hubieran podido viajar.

Siguiendo esa línea, la institución aseveró que el aislamiento impactó de una manera «muy dura» en la economía del sector por todo el dinero que perdió y según adelantó, el rubro continuará sufriendo severos problemas financieros durante los próximos meses. Por lo tanto, afirmó que para el turismo reponerse de los efectos económicos del aislamiento será un proceso sumamente complejo y anticipó que los montos perdidos ya no se recuperarán. Además, precisó que de los $77.890 millones, $66.347 millones corresponden a mermas por turistas y $11.543 millones a excursionistas.

En relación con lo anterior, CAME explicó que ellos esperaban que de marzo a agosto 11,6 millones de turistas y 19,7 millones de excursionistas viajarán por toda la Argentina. No obstante, sostuvo que debido al confinamiento eso no pasó y agregó que el golpe más fuerte se dio en las vacaciones de invierno, ya que, salvo algunos casos excepcionales la mayoría de las personas permanecieron en sus hogares. En consecuencia, durante el receso escolar el sector tuvo una pérdida de 41 mil millones lo que se traduce en el 52% de la merma total del rubro.

La agrupación remarcó que la crisis económica en la que se halla el turismo es «indisimulable» y añadió que la estadía por día y por persona representa el activo «más perecedero» para el rubro hotelero. Es por eso, que adelantó que para los empresarios del sector es muy difícil pensar en una temporada de verano «fuerte» y añadió que recién en marzo que viene el turismo podrá volver a hallarse en los niveles económicos en los que se encontraba antes de la pandemia.

¿Cómo será la temporada de verano 2021?

El Ministerio de Turismo, según lo informado por la agencia de noticias Télam, aseveró que la temporada de verano 2021 podrá llevarse adelante, pero con la implementación de estrictos protocolos de salud tanto para el rubro hotelero como para el gastronómico y para las agencias de viajes. En relación, Yanina Mártinez, secretaria de Promoción Turística, afirmó que el objetivo es que la actividad comercial se realice en el verano bajo severas medidas sanitarias a fin de evitar lo que sucedió en Jujuy en donde acorde con la funcionaria se trató de «una de las primeras provincias en abrir la actividad y luego tuvo que dar marcha atrás».

