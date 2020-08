Rafaela: ¿Por donde ingresan quienes evaden los controles de coronavirus?

El día de ayer, R24N estuvo presente en el puesto de control de acceso sur de la ciudad ubicado sobre la RN34. Si bien con los nuevos contagios en la ciudad se han extremado las medidas, se pudo observar que varios autos que buscaban ingresar a la ciudad doblaban sobre la ruta en dirección a un camino rural, ubicado a 200 metros del puesto de control.

Muchas personas que no residen en la ciudad ingresan con total facilidad, evitando las vías convencionales de acceso. Rafaela es totalmente porosa, y, si bien los controles aglutinan a un gran número de personas que pasan por la ciudad, no son pocos los que se cuelan por rutas no convencionales.

Basta con tomar este camino para luego virar en dirección este a solo 200 metros. Desde allí, quienes ingresan se dirigen a barrio 2 de abril, para luego continuar circulando como si se tratara de residentes de nuestra ciudad.

Probablemente los controles se extremen aun más a medida que los casos vayan aumentando.

La circulación comunitaria volvió a Rafaela. Con algunos de los positivos ya se ha tornado imposible trazar la línea de contagio y probablemente el origen se encuentre en no residentes que ingresan a la ciudad por estas rutas no controladas.