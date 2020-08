Cambiemos sin conducción está virtualmente fracturado

La reunión semanal que acordaron realizar todos los lunes a las 9 los principales líderes de Juntos por el Cambio se pasó para hoy, martes, porque ayer fue feriado. Y no uno cualquiera porque el 170º aniversario del fallecimiento de José de San Martín coincidió con la movilización más importante contra el Gobierno, que apenas cumplió ocho meses de gestión.

Desde Suiza, se conectó Mauricio Macri. Y en la Argentina, casi todos se hicieron presentes, aunque en general por poco tiempo, porque la mayoría tenía compromisos contraídos previamente. El encuentro virtual arrancó con un informe de la presidenta del PRO y anfitriona del encuentro por Zoom, Patricia Bullrich, sobre la movilización del #17A.

Por lo que cuentan testigos, en eso estaba cuando Horacio Rodríguez Larreta se disculpó porque tenía que retirarse. Fue justo cuando la ex ministra de Seguridad estaba hablando del derecho a manifestarse de la sociedad y de que Juntos por el Cambio tenía que expresarse a favor si quería representar los valores de los que movilizaron, que están en línea con la coalición. El jefe de Gobierno porteño apenas escuchó a Bullrich por dos minutos y ya no volvió.



Los demás participantes despidieron a Rodríguez Larreta amablemente, pero la situación se tensó. María Eugenia Vidal siguió conectada pero no emitió palabra durante la hora y media que duró el encuentro. Y varios tuvieron que salir antes, como Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, Humberto Schiavoni, senador por Misiones del PRO, y Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados.

Otros participantes, como Maximiliano Ferraro, de la CC, y el presidente del interbloque opositor, el diputado cordobés Mario Negri, buscaron salir de la situación de un modo contemporizador, evitando que la reunión emita un comunicado sobre la marcha y realizando otro, una carta pidiéndole a Alberto Fernández que retire el proyecto de reforma de la Justicia del Congreso.



“Todo cambio en el funcionamiento de las instituciones de la República, especialmente si se trata de la Justicia, requiere un amplio consenso entre los partidos políticos, los sectores directamente interesados, las organizaciones sociales y los medios académicos”, razonan en la nota, destacando que “el camino de la soledad de un solo bloque no es nuestra tradición en estos temas y cuando lo fue, la reforma judicial en el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue declarada inconstitucional”.



Recién al final se hace alusión a la marcha: “Le pedimos al Señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto mencionado porque hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población”. Al terminar el encuentro, Macri emitió el tuit donde felicitó a la ciudadanía que participó de la marcha.

Consultado por Infobae, un participante del encuentro aseguró que “la unidad en la oposición no está en juego, pero está claro que Horacio no es un hombre preparado para los conflictos”. Al tiempo, reconocieron que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como los intendentes y gobernadores del espacio opositor fueron forzados a expresarse contra la movilización, lo que más de uno realizó en forma más o menos explícita. Gustavo Posse, de San Isidro, directamente dijo que los que movilizaban eran gorilas. Rodríguez Larreta, más moderado, dijo que no iba a movilizar pero la expresión callejera era un derecho. Otra fuente dijo que “Pato (Bullrich) estaba exultante y cree que con la marcha de ayer ganamos las elecciones de 2021, pero en Brasil tenés a (Jair) Bolsonaro con récord de popularidad pero también miles de muertos”.



Como sea, en Juntos por el Cambio hay preocupación porque los criterios unitarios vuelven al “kirchnerismo en el Gobierno”, como se escuchó en el Zoom. Lo explicó Cornejo hoy en declaraciones a Radio Mitre, donde contó una decisión que los gobernadores no esperaban, que Anses descuente de las cuentas oficiales el 15% de una deuda que las provincias habían renegociado al inicio del gobierno de Cambiemos y que Fernández se había comprometido a refinanciar. Tanto, que hasta Gerardo Morales se apuró a agradecer al Presidente a través de Twitter.

“Muchas gracias Sr. Presidente por responder a mi pedido de prorrograr los vencimientos de los préstamos tomados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y, además, comprometerse a prorrogarlos durante un par de años”. Sin embargo, el jueves las cuentas oficiales de las provincias con el Gobierno nacional, tanto las peronistas como las opositoras, amanecieron sin esos fondos, aseguró el presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza.

Fuente: Infobae, sobre una nota de Silvia Mercado