Castellano, un pésimo capitán de un barco en aguas turbulentas

No nos tiene por que sorprender que el coronavirus haya llegado nuevamente a la ciudad. Se hizo poco y nada, se habló mucho, pero a la hora de controlar los accesos a la ciudad y a quienes viajan a zonas de circulación comunitaria, poco y nada hicieron el intendente y sus laderos

"El virus entró por la Ruta Nacional 34, no por que los jovenes se juntaron o las familias tomaron mate en la ciclovía, tampoco por el "trencito" del 356, el virus entró por la Ruta 34 y nadie hizo nada para prevenirlo"

Nosotros, desde R24N hace mucho que insistimos con la necesidad de hacer un control más estricto en la Ruta Nacional 34, pero el Intendente hace lo que quiere, maneja la ciudad como patrón de estancia y en realidad es un neófito en la mayoría de los temas.

Quizá Rafaela tenga muchos casos más, ojalá no, pero los pronosticos no son nada halagüeños y más allá de la responsabilidad que todos debemos tener, es el Estado quien tiene la obligación de controlar con responsabilidad y eficiencia. Todo lo contrario a lo que hace un intendente que a la hora de repartir culpas, lo que menos hace es autocrítica, que paradójicamente es lo que más debería hacer.

Ahora va a ser el tiempo de ver como responde el sistema de salud, ese sistema que para algunos es tan apetecible y rentable que lo convirtieron en algo muy malo.

Rafaela seguramente está en la antesala de tiempos no muy buenos, tiempos tormentosos y turbulentos. Son tiempos en los que hace falta gente humilde, que escuche, que entienda que hay que dejar los personalismos de lado, los egoísmos a un costado y aceptar las críticas y consejos.

Negros nubarrones se ven en el horizonte de la ciudad, "esas nubes traen piedras" decían nuestras abuelas, ojalá ninguna haga el daño que puede hacer y que se pudo evitar con un poco de "cabeza", sin ser tan obstinado y soberbio.

Buscó el "chivo expiatorio" y condujo un linchamiento mediático de alcance nacional con una familia muy querida como son los Sassia y un espacio muy querido como es el bar 356. Los cálculos le fallaron por pocos días, de lo contrario ya sabemos quienes serían los culpables. Mientras tanto no le puso freno a empresarios amigos que iban y venían a Buenos Aires, Córdoba y Rosario sin siquiera el más mínimo control. Como si esto fuera poco, ayer en conferencia de prensa prácticamente condenó públicamente al contagiado del Lunes, que si bien actuó en forma irresponsable, el Estado Municipal no hizo nada para controlarlo. Castellano controla a quien no tiene que controlar, todos y cada uno de sus actos están marcados por la conveniencia personal y política.

Castellano hizo poco y nada, él es el Intendente, él es quien tiene que conducir este barco que a partir de hoy comienza a navegar por aguas muy turbulentas, él es quien tiene que dar las respuestas, él es el único y absoluto responsable.