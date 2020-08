Sigue "el circo" para un final anunciado

El último martes en el Concejo se concretó un nuevo encuentro entre los concejales e integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano, para seguir analizando y buscando consenso respecto al proyecto de modificación del Código Urbano.

Al respecto el Ing. Marco Boidi, como representante de la cámara de la construcción señaló que “hay varios puntos en general que tanto constructores como integrantes de la cámara inmobiliaria y profesionales no estamos de acuerdo en algunos de esos puntos del proyecto central. La idea era hacer un nuevo Código que permita un mayor desarrollo urbano, básicamente mejorando la posibilidad de edificar, de hacer edificios, como ocurre en Rosario que tuvo un fuerte desarrollo de la construcción y Santa Fe también lo experimenta”, afirmó. Y continuó diciendo: “en Rafaela queremos estar en sintonía con eso ya que la industria de la construcción es multiplicadora de trabajo y a eso creíamos que apuntaba la modificación”.

“Nos encontramos con que el Código es demasiado restrictivo en algunos aspectos y lo que vemos es que emprendimientos que hemos ejecutado en estos últimos años de buena calidad de vida y que suma a la ciudad, con este proyecto nuevo de Ordenanza de modificación no es así y no se podrían ejecutar”, indicó el Ing. Boidi.

En tanto lo que plantearon en esa reunión es esta situación, ya que consideran que con las modificaciones que se pretenden incorporar se restringiría la superficie que se puede ocupar y donde se habla de un sector que habría que dejar como espacios verdes.

“En la zona céntrica con la exigencia que hay de lugares para estacionamientos limita mucho lo que refiere a la planta baja y ya no se podrían hacer emprendimientos que fueron buenos. Desde el aspecto medioambiental lo comprendemos perfectamente, pero también planteamos herramientas para mitigar el impacto hídrico; lo que se busca es que al haber espacios verdes haya menos transformación de lluvia en escurrimiento a los canales, a los desagües. Con la colocación de unos tanques a los que llamamos retardadores hidráulicos, que vayan almacenando el agua de lluvia y la vayan liberando de a poco, es una manera muy efectiva de para disminuir esos caudales”, explicó el profesional.

Con información de La Opinión