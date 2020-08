Barby Franco le puso nombre al “fantasma” que vive en su casa

La panelista de Pampita Online cada vez se anima más a revelar detalles de su intimidad. Desde que comenzó a trabajar en el programa de la ex mujer de Vicuña, Barby Franco se siente más confiada y contó algunos secretos de su vida privada. Al parecer, la pareja de Fernando Burlando vive con fantasmas en su casa y habló acerca de ellos.

“Hay fantasmas en mi casa, y no se llama Burlando, ja. No. Mentira. Es un chistecito. De verdad, hay un fantasma al que le puse Mateo, porque se me ocurrió de la nada”, reveló la panelista. Y agregó: “El episodio de la puerta sucedió hace unos seis meses. Fue a partir de ahí que decidimos cambiar la energía del hogar, por eso remodelamos la cocina a nuevo. Igual, Mateo, el fantasma, es mi amigo”.

El episodio de la puerta ocurrió hace varias semanas y Barby Franco lo contó en vivo y puso la piel de gallina a todos los espectadores. Según relató y mostró (con un video) la panelista, hay una fantasma dentro de su casa que suele mover la puerta de la cocina.

“Llamé a un parapsicólogo que es amigo mío porque tenía mucho miedo. A las 3 y media de la mañana, el tipo baja el picaporte y abre la puerta solo. Del otro lado de la puerta, no tiene picaporte la puerta, así que si o si tenés que entrar con llave y el tipo baja el picaporte y abre la puerta”, relató la pareja de Burlando.

“El parapsicólogo profesional que vino a casa me dijo que hay varias entidades o energías, que eran 5 o 6 y que el único que no se quería ir de la casa era éste porque estaba cómodo. También me dijo que es un chico que está enterrado atrás, en el patio”, concluyó dejando perplejas a sus compañeras.