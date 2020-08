Locura total: PSG festejó al ritmo de El Dipy

Clima de fiesta se vive en la concentración de Paris Saint Germain en Lisboa. Luego del triunfo 3-0 ante Leipzig, los jugadores llegaron al hotel con la música de El Dipy a todo lo que da y celebraron al ritmo de Par-tusa, un tema ya clásico cada vez que ganan.

Neymar, el encargado de llevar el parlante, empezó a bailar al frente de sus compañeros, quienes siguieron sus movimientos. Si bien parecía un festejo normal, los futbolistas generaron un completo descontrol en la puerta de donde están viviendo estos días en la capital portuguesa. De hecho, cuando sonó el estribillo todos empezaron a saltar sin parar.

"Gracias otra vez al PSG. Gracias Paredes, Neymar, Fideo Di María, Mbappé y a todos los jugadores!!! ¡Felicidades!", escribió el propio cantante en su cuenta de Twitter.

El plantel, con varios argentinos, festejó la histórica clasificación a la final de la Champions League a pura cumbia. "Hoy me voy de ruta, no me importa lo que digan hoy me voy a una Par-Tusa", cantaron mientras siguen soñando con ganar la Orejona por primera vez en la historia del club parisino.

Neymar, después, escribió en su cuenta de Twitter: "Dios, es demasiado". ​