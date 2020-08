Karina Jelinek posó sin corpiño (y de no ser por un sombrero casi queda) al borde de la censura

Karina Jelinek desafió la censura en las redes sociales con un nuevo posteo. La modelo compartió algunas imágenes de una sesión de fotos, donde posó topless y lució un jardinero, con apenas un sombrero para cubrirse.

La publicación de Karina Jelinek no tardó en acumular más de 12 mil “me gusta” en apenas un par de horas y varios comentarios de parte de algunos de sus 890 mil seguidores que siguen su día a día en su cuenta de Instagram.

La semana pasada, la modelo tuvo que despedirse del Cantando 2020 luego de ser eliminada por la audiencia. En su cuenta de Twitter, Karina Jelinek se dirigió a sus admiradores y escribió: “Buen día ángeles! Ante que nada quiero agradecer por todos sus votos, la cantidad de mensajes y apoyo los llevo en mi corazón, me encantó compartir esta etapa de ‘cantar’ y agradecida siempre a Laflia y produ! Nos vemos en los vivos de karaokes. Chau chau”.

Apenas unos días antes de ser eliminada, Karina Jelinek compartió su frustración por las críticas que había recibido en el programa: “Estoy tristona, decepcionada. Algunos no somos profesionales. Al principio me puse nerviosa, me olvidé la letra, después me salió la voz finita. Y eso me enojó conmigo misma porque quiero que salga bien”.

“Seguro vamos a la sentencia. Estaba re nerviosa porque Ángel me dijo que me iba a olvidar la letra y me quedé tildada. En el ensayo me salió re bien porque es un tema que me gusta, pero después no me salió y desentoné. Bueno, es el juego y me la tengo que bancar. Estuve muchas veces en este concurso y no tengo miedo pero a veces es molesto”, expresó la modelo.