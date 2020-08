Graciana Peñafort, sobre el Memorándum con Irán: «Cristina Kirchner jamás encubrió a nadie»

La abogada calificó a la denuncia del ex fiscal, Alberto Nisman como «ridícula».

El fiscal Marcelo Colombo rechazó el pedido del Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, quien había solicitado que el procesamiento y la elevación a juicio oral de la causa por el Memorándum con Irán fueran anulados. En la investigación se encuentran acusados tanto él como la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Victor Hugo Morales se pronunció hoy al respecto en su programa radial y calificó a la causa como «absurda».

Siguiendo esa línea aseguró que se trató de una investigación que hizo «mucho daño» y afirmó que quien «mejor conoce el tema es la estimada Graciana Peñafort«. Por lo tanto, el conductor se comunicó con la abogada y lo primero que le preguntó fue su opinión acerca de la decisión de Colombo de llamar a declarar al ex jefe de la Interpol, Ronald Noble. La letrada aseveró que todas las fiscalías pidieron siempre que Noble brindara su testimonio y adelantó que si ahora lo hace dirá que la denuncia del exfiscal, Alberto Nisman «era mentira».

En relación afirmó que tanto la DAIA como la AMIA lo que buscaron en todas las instancias fue convertir a Noble en un «acusado» para que no pudiera prestar declaración. Sin embargo aseguró que la solicitud de que el ex titular de la Interpol de su testimonio es «un pedido de todos». Lejos de quedarse callada anticipó que lo que dirá Noble será «muy contundente» y desestimará lo denunciado por Nisman a la que la abogada definió como algo «ridículo». Por lo tanto, remarcó que la declaración de Noble hará que la denuncia llegue a su fin.

Luego Peñafort se refirió a Cristina Kirchner y subrayó que la ex mandataria «jamas encubrió a nadie». Acerca de cuándo dará su testimonio Noble, la entrevistada dijo que no tiene la fecha exacta, pero anticipó que los más probable es que el ex jefe de la Interpol hable desde alguna embajada argentina a través de una plataforma digital, ya que, según detalló vive fuera del país.

Por último, aclaró que el fiscal está intentando que se establezca una fecha exacta para la declaración de Noble. Víctor Hugo tomó la palabra y destacó el accionar de Peñafort en la escena pública y lo calificó como «tan valioso y valiente». Para concluir, afirmó que la letrada era la persona con quien él mas quería tratar el tema del Memorándum con Irán.

