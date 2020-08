Se restringe el uso de los espacios públicos en Rafaela

El intendente de la ciudad, Luis Castellano, lideró este miércoles un encuentro con el Comando Unificado y resaltó que se "intensificarán los controles" en nuestra ciudad, resaltando que ya no se podrán utilizar los espacios públicos para su permanencia, sino que solamente será para el tránsito: es decir, se podrá caminar, correr, pero no juntarse a tomar mates, como hemos visto en los últimos fines de semana en Rafaela. Es decir, los espacios verdes no van a poder ser más utilizados de manera permanente.

Luis Castellano dijo que "vamos a hacer todo lo que veníamos cumpliendo al principio, cuando empezó la pandemia. No vamos a poder ir al supermercado en familia y otras cuestiones que se venían realizando en la ciudad", afirmó.

Por su parte, en los ingresos de la ciudad, se controlarán de manera más rigurosa, con más documentación, tanto para las personas que ingresan y salen de la ciudad. El Estado buscará evitar que se lleven a cabo encuentros familiares, más allá de que estén prohibidos. Es por eso que los vehículos particulares serán más chequeados.

También se hizo hincapié en las fiestas , que también han sido protagonistas en los últimos fines de semana en nuestra ciudad.

Estas medidas tienen que ver con los 5 casos de Covid-19 que ya se conocen en la ciudad, y desde el Municipio temen que haya un rebrote en la ciudad que no se pueda controlar en un corto tiempo.

Participaron del encuentro el Intendente Luis Castellano; Hernán Chamorro, de Gendarmería Nacional, Destacamento Rafaela; Adrián Palomeque, Subjefe de la URV; y Maximiliano Postovit, Secretario de Prevención en Seguridad del Municipio.