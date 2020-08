Eduardo Feinmann confirmó que tiene coronavirus: “No tuve síntomas más que una afonía”

Pese a todos los recaudos que cada uno de los trabajadores de los medios de comunicación han tomado desde el comienzo de la pandemia, ninguno ha estado ajeno a la posibilidad de contagiarse COVID-19. Y, en la noche del miércoles, Eduardo Feinmann confirmó a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo en el test de coronavirus.

El periodista había inquietado a sus seguidores al ausentarse primero de Alguien tiene que decirlo, el programa que encabeza en la segunda mañana de Radio Rivadavia, y después de El Noticiero A24, que conduce de 19 a 22 horas, liderando su franja horaria con picos de más de 4 puntos de rating en su pase con Jonatan Viale. Así que decidió explicar él mismo cuál era la situación que estaba atravesando.

“Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí. Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima...De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”, comenzó diciendo Feinmann.

Y luego continuó: “Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo”.

Finalmente, el periodista concluyó su mensaje señalando: “Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.



Consultado por Teleshow, Feinmann aseguró que se sentía “bien” a pesar de estar transitando la enfermedad. Pero, tal como está estipulado en el protocolo, ahora deberá cumplir con el aislamiento correspondiente, hasta tanto reciba el alta médica que le permita volver a sus diferentes trabajos.

Las medidas de seguridad que se han tomado en todos los medios de comunicación a raíz de la pandemia incluyen cabinas sanitizantes, desinfección de estudios de televisión y rotación de personal para permitir el distanciamiento social, entre muchas otras. Sin embargo, son varios los conductores que ya se han contagiado COVID-19. La primera fue Lizy Tagliani, quién estaba haciendo El precio justo por Telefé. Después se confirmó el positivo de Andy Kusnetzoff, quien conduce Podemos Hablar por el mismo canal. Y, hace poco más de una semana, se conoció la noticia de que Alejandro Fantino, quién hace Fantino a la tarde por América, también tenía coronavirus.

Cabe recordar que, hace un mes, Feinmann había abandonado abruptamente su programa de A24 luego de sentir un fuerte dolor de cabeza. En ese momento, el encargado de reemplazarlo al aire fue Mariano Obarrio, quien señaló que el conductor “no se sentía bien”. Y el lunes siguiente, tras someterse a un test rápido que le dio negativo, fue el mismo Eduardo quién explicó lo que había sucedido desde su programa de radio.

“En el medio de esta pandemia y de todas las historias que nosotros contamos todos los días, cualquier cosa que uno sienta le da la sensación de que es COVID-19. Uno se torna paranoico ya a esta altura de la vida“, empezó diciendo Feinmann. Y luego explicó: “Me sentía como un poco mareado y dije: ‘Me voy, quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”.

En esa oportunidad, se había tratado sólo de una falsa alarma. Pero ahora, en cambio, la sospecha del periodista fue confirmada por un estudio médico. Y, aunque en principio no ha tenido síntomas graves, no le quedará más remedio que descansar hasta recuperarse por completo para retomar sus actividades.

