Pía Slapka subió una foto vieja foto en bikini minimalista: “Unas ganas”

Este miércoles por la tarde volvió el frío a Buenos Aires y la temperatura bajó de los 10º. Esto puso nostálgica a Pía Slapka, quien decidió compartir con sus seguidores una vieja foto del verano, con un contundente mensaje.

En sus historias, la modelo de 36 años subió la imagen, en la que se la puede ver de perfil, sentada al borde de la pileta, con una bikini negra, anteojos de sol y una gorra, Junto a esto escribió “Unas ganas”.

Pía Slapka intenta siempre transmitirles a sus seguidores mensajes optimistas y una visión positiva de la vida. En este contexto, hace algunas semanas subió un largo texto reflexivo en el que alentaba a todos a dejar atrás los estereotios y a aceptar a los otros.

“La realidad que nos libera y nos sana finalmente llegó para quedarse // Es concreta, ya dejó de ser algo abstracto // Los estereotipos cada vez pierden más fuerza , son cada vez más débiles y los dones, los talentos, los valores cobran protagonismo rompiendo las cadenas del cuerpo físico que me y nos tuvieron presas por años dañando lo más valioso que tenemos // nuestro interior// el cuerpo físico tiene un gran valor pero no el valor que se le dio por muchos años”, comenzó escribiendo junto a una foto en ropa interior y remera blanca.

“Nuestro cuerpo es nuestro motor por eso debemos cuidarlo, respetarlo y valorarlo, porque sin el no podemos lucir nuestro cuerpo espiritual // El nos viste, nos recubre y nos es funcional para hacer brillar nuestro tesoro// Adentro de ese motor hay un valor mayor, un valor divino // Que es unico, realmente único y exclusivo, es nuestro contenido, todo eso que tenemos que nos hace como personas, mucho mas allá de nuestra profesion // Trabajamos en nuestro interior, restaurando las heridas, las fisuras, el cuerpo exterior va a reflejar esa sanidad ese bienestar”, continuaba.

Y cerraba: “Soy // Más allá del cuerpo fisco // Soy lo que está adentro de ese cuerpo // Me pregunto, cómo y con qué vamos a alimentar a acobijar ese ser que está en el interior // Lo vamos a nutrir para que crezca sano y fuerte o lo vamos a abandonar distrayendonos alimentando solamente el cuerpo que cubre el cuerpo interior // Vamos a dejar que se des- nutra ? Lo vamos a dejar morir ? Definitivamente no// Pongo pausa // Y decido girar el timón // Ahondo en mi profundidad // Me sumerjo en mi, en mis heridas ,en mis complejos, en mis inseguridades // busco su origen, las observo, las miro con amor, con tristeza, lloro // las reconozco, las cuido, las sano, las voy sanando // Se van cerrando y el dolor se va transformando, se va disipando // siento un balsamo en el corazón // Bienvenidos al cuerpo interior”.