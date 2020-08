Los concejales eligieron el más caro, al vicio, pero como lo pagamos todos..

LOCALES Por Carlos ZIMERMAN

Seguramente va a ser una auditoria para la rosca, para cambiar figuritas, para el contubernio. Eligieron el más caro y no va a servir para nada, no por el elegido, sino por que de encontrar alguna irregularidad, nuestros concejales no van a ir a la justicia que es el lugar en donde se tiene que dirimir estas cuestiones. Plata quemada..