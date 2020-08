Raaela tiene 91 personas aisladas

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud de la Provincia de Santa Fe, en su reporte diario dado a conocer en redes sociales a la hora 17, no informó este jueves nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Rafaela, con lo cuál siguen siendo 5 los contagios confirmados hasta el momento en este segundo rebrote del virus que se produjo el lunes 17 de agosto. Martín Racca, Subsecretario de Salud del Municipio, informó en el inicio de la conferencia de prensa que "desde el comienzo de la pandemia son 26 los casos registrados en Rafaela: 5 se encuentran activos (los detectado durante el pasado lunes, martes y miércoles), 20 pacientes se recuperaron y uno falleció. En tanto, un paciente se encuentra internado en el Hospital de Rafaela y que no es de la ciudad (Lehmann) y nos encontramos, al día de la fecha, con 91 personas aisladas que estuvieron en contacto con esos casos activos que deben hacer el aislamiento obligatorio por el témino de 14 días desde la fecha de contacto con el caso positivo". Posteriormente, el doctor mencionó que "se siguen procesando muestras que pueden ser notificadas en el parte nocturno de la Provincia. Queremos recordarle a la gente que estamos en fase de distanciamiento, lo que significa que debemos respetar la distancia de 2 metros, usar obligatoriamente el barbijo, lavarse frecuentemente las manos, no tocarnos la cara y no compartir objetos. Además, por decreto, se encuentran prohibidos los encuentros sociales y familiares y recomendamos que los espacios públicos sean utilizados sólo para circulación".

En tanto, Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio, también fue partícipe de este informe, al mencionar detalles relacionados de las empresas que tuvieron que cerrar con posterioridad al primer caso confirmado en la noche del lunes, al comentar que "como todos sabe, uno de los casos de coronavirus que se dio en la ciudad está vinculado con un conjunto de 5 empresas locales del rubro metalmecánico (una dentro de la ciudad y las restantes en el Parque Industrial). En estos días, hemos tenido un contacto permanente con uno de los gerentes de dicha empresa para ver cómo iban evolucionando las acciones a partir de las directivas de salud. A última hora del miércoles, uno de los titulares de firma nos informaron que a partir de estos 18 hisopados de trabajadores que se realizaron en forma privada dieron negativo, con lo cuál, a partir de ahí, y al confirmar que con 4 de esas empresas no había existido ningún tipo de contacto con la empresa donde esta persona que dio positivo desarrolla su actividad, en la mañana de este jueves ya se pusieron en marcha nuevamente. Previo a ello, se realizaron las respectivas desinfecciones de la empresa donde trabajaba esta persona, mientras que la restante empresa reabrió sus puertas por la tarde, con lo cuál, luego de haber cumplido con todos los protocolos, se pude decir que las 5 empresas están nuevamente operando. Por supuesto que estas 18 personas que fueron hisopadas van a seguir en cuarentena obligatoria de 14 días, mientras que el resto de las personas se han ido incorporando. Hemos reforzado el tema de los cuidados, porque esto ha disparado una alarma importante en muchas empresas. A partir de un trabajo en conjunto se pudo poner en marcha nuevamente a las empresas afectadas".

Por último, Racca recordó que un hisopado negativo no descarta la enfermedad, con lo cuál sí o sí se debe cumplir con el aislamiento obligatorio, mientras que ambos funcionarios dieron a conocer que una de las personas aisladas pertenece a la Secretaría de la Producción del municipio.

Con información de La Opinión