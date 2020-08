Castellano sigue hablando, pero hace poco y nada

Nuestro intendente cuando "las papas queman" quiere demostrar acción recurriendo a las redes sociales, pero a la hora de hacer, poco y nada es lo que realmente logra. NO SE TOMARON LOS RECAUDOS NECESARIOS CON LOS NUEVOS CASOS DE ESTA SEMANA

Volvemos a estar en alerta. Es imprescindible unirnos en un mismo objetivo: la responsabilidad. Para no retroceder, cuidate, cuidanos, cuidémonos entre todos. Publicado por Luis A. Castellano en Jueves, 20 de agosto de 2020

Castellano volvió a recurrir a las redes para solicitar que la gente sea responsable como si ese fuese el único factor que llevó a que esta semana al menos y hasta estas primeras horas del Viernes 21 de Agosto tengamos cinco casos positivos nuevos en la ciudad.

"Tuvimos 21 casos y un fallecido y con el esfuerzo de todos pudimos lograr pasar una situación compleja para poder disfrutar de las actividades y poner en marcha nuestra economía local", rememoró. Y agregó: "ahora volvemos a estar en alerta y la necesidad de volver a unirnos bajo un mismo objetivo se hace imprescindible"

Para ello, remarcó que es de vital importancia "mantener el distanciamiento, usar el barbijo, lavarnos las manos y no salir si no es necesario". Y concluyó: "debemos hacerlo por los nuestros, por nosotros, por todos", dijo Castellano en su mensaje.

El discurso es el de un funcionario que teniendo toda la responsabilidad y los medios para hacerlo, no recurrió a la tecnología, no realizó controles estrictos y serios y se rodeo de gente no preparada, para colmo de males, la única persona capacitada, ROBERTO VITALONI, se vió obligado a abandonar su lugar, un poco por su salud, pero seguramente otro tanto por la impotencia de ver como sus ideas se combertían en un imposible con gente neófita en el tema que para colmo toma decisiones en esta muy difícil realidad.

Al virus se lo combate de otra manera, no dando mensajes en Facebook. Al virus se lo combate con tecnología, con capacitación, con educación, con difusión consciente y responsable.

Castellano por ahora viene haciendo todo mal y atina a culpar a la gente y a apelar a la responsabilidad del ciudadano, que seguramente debe estar presente, pero es el quien tiene la máxima responsabilidad y la obligación de apelar a las herramientas que la tecnología brinda en estas situaciones.

El virus no ingresó nuevamente a la ciudad por que la gente se reúna en la colectora o en la ciclovía, el virus entró por Ruta 34 y Castellano lo pudo haber evitado si hubiese actuado con responsabilidad y consciencia.Las abuelas decía "cabeza", nosotros estamos obligados a decir responsabilidad...