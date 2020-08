La furia de Oscar Ruggeri por las vacunas vencidas: “Que paguen los políticos responsables”

Uno de los temas más hablados en las últimas horas fue el del hallazgo de vacunas vencidas en un frigorífico de Constitución, que según se estima costaron 1400 millones de pesos. Varias figuras se refirieron al tema y entre ellas se encuentra el ex futbolista Oscar Ruggeri.

Así lo hizo en “90 minutos de fútbol”, el programa del que es panelista. Allí se dirigió a los responsables, a quienes les pidió que se hagan cargo de la situación y a Alberto Fernández pidiendo que “agarre a los involucrados”. “Que lo paguen los políticos responsables de la compra”, agregó.

Siguiendo con el tema, remarcó: “La ponen los que firmaron y los que trajeron las vacunas, y que las dejaron vencer, que no se la dieron a la gente”. “¿Te gustó ser ministro? Bueno, ahora, no lo tenemos que pagar los ciudadanos. Nosotros no nos equivocamos”, añadió.

Luego dijo que quienes se equivocaron fueron los que dejaron vencer las vacunas. “Llamen, quienes son, del partido que sea, la bandera que sea”, apuntó y se preguntó: “¿Cómo lo van a pagar? Las casas, afuera. A remate las cosas”.

Antes de concluir, el panelista le pidió a los responsables que se hagan cargo: “Compraste 10 millones de vacunas, no se las pusieron a los chicos, no las necesitamos, y ahora, agárrenlo: ¿quién firmó eso? ¿por qué firmaste eso, y te vas como si nada? Tenés que pagarlo”.

Finalmente, refiriéndose a la marcha del 17 de agosto, arremetió contra Juan Grabois, quien apuntó esta semana contra los asistentes a la manifestación: “Hoy lo escuchaba a Grabois, que dice que la gente que salió el lunes tenían todos Audi y Mercedes Benz… Yo le digo que tengo una Ram, ¿cuál es el problema? Jugué 20 años al fútbol, me rompí el orto. ¿Cuál es el problema de que tenga una camioneta?”.