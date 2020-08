Vacunas vencidas: Gobierno denunciará a Rubinstein por malversación de fondos

La administración nacional denunciará penalmente al ex secretario de Salud de la gestión de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein. Lo acusarán de los delitos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario. Fue tras el hallazgo en un deposito de 4 millones de vacunas vencidas.

El ministro de Salud, Ginés González García, denunció esta semana el hallazgo de cuatro millones de dosis de vacunas vencidas y compradas durante la gestión de Cambiemos en un frigorífico del barrio porteño de Constitución. Al respecto, la administración nacional denunciará penalmente al exsecretario de Salud de la gestión de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein.

En el deposito en Constitución se encontraron encontraron 4.141.343 de vacunas vencidas, unas 3.800.000 dosis de vacunas y cerca de 300.000 diluyentes y goteros de la vacuna Sabin por un costo total de 1.400 millones de pesos. Esta semana la cartera de Salud informó que se iniciaron "las acciones correspondientes" junto a la Sigen para determinar el motivo por el que no se distribuyeron a las provincias.

La denuncia a la gestión macrista tendrá en cuenta las 600.000 unidades de vacuna triple bacteriana acelular que estuvieron siete meses en la Aduana (julio de 2018) desde entonces quedaron sin utilizarse. Esta vacuna evita la difteria, tétanos y tos convulsa, y está prevista en el calendario nacional de vacunación a los 11 años y para las personas embarazadas.

El gobierno nacional indicó también que el almacenamiento de las vacunas vencidas tuvo un costo de 14 millones de pesos.

Por su parte el exsecretario de Salud en el macrismo Adolfo Rubinstein aseguró que las vacunas vencidas "sobraron porque la temporada invernal en 2017 fue más suave" y no se utilizaron. "Eran 3 millones y medio, no cuatro, y esto no es una auditoría que hizo Ginés (González García, actual ministro de Salud), es un relevamiento que hicimos nosotros en nuestra gestión, en mayo de 2019", aseguró Rubinstein en declaraciones a FM Metro.

"De estas 3 millones, la mayoría eran vacunas antigripales", tras lo cual explicó que "en 2016 hubo una gripe muy fuerte, y en la gestión del (ex ministro de Salud, Jorge) Lemus (2015-2017), yo no estaba, se compraron muy justas las vacunas". "Por eso, anticipando una temporada invernal en 2017 difícil, se hizo una compra mayor", aclaró el exfuncionario, quien precisó que finalmente "la temporada fue más suave de lo previsto, por eso sobraron dos millones de vacunas".

"Es normal que haya un remanente de vacunas que no se utilicen, alrededor de 200.000 por año, alguna vez más, alguna vez menos. En 2018 fue particularmente problemático. No sé si habla desde el desconocimiento (Adolfo Rubinstein) o falta a la verdad", le respondió la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti en declaraciones radiales.

