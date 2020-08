Créditos Procrear: constructores ya mostraron interés en una línea de financiamiento

Con el reciente anuncio del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat sobre un nuevo lanzamiento de los créditos Procrear, el sector recibe la iniciativa con entusiasmo. Este tipo de políticas sin duda resultan vitales para impulsar la industria que viene golpeada. Según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) en marzo de 2020 mostró una baja de 46,8% respecto a igual mes de 2019.

Desde nuestras experiencias previas con los créditos Procrear puedo decir que han sido todas muy satisfactorias y que efectivamente han servido para impulsar la industria. En nuestro caso particular nos ha permitido llegar y posicionarnos en zonas donde no llegábamos anteriormente. En este contexto de pandemia con restricciones lógicas, si bien hay zonas donde está más limitada la actividad, en general creo que no se verá afectada significativamente.

La línea de créditos para mejoramiento y refacción general de la vivienda - mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas (aislación, terminación de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, pintura, instalaciones de gas, sanitarias o eléctricas) establece montos de hasta $500.000 para compras de materiales y mano de obra. Es una excelente oportunidad para terminar aquello postergado y darle una pronta finalización.

Estimamos que dado que la oferta y el alcance de los beneficiarios es alto, las obras crecerán en todo el país, una necesaria inyección para nuestra industria. La construcción es reactiva: los albañiles que estén en obra compran en el almacén del barrio y así, arman un círculo virtuoso de consumo en donde hay una dinámica de ganar - ganar. celebramos este tipo de políticas que impulsan el sector, y esperamos que sea la primera de muchas para seguir aportando al crecimiento.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Martín Carísimo