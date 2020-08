Claudio Ambrosini, presidente del Enacom: “La idea no es que las empresas pierdan, ni estatizarlas, ni que desinviertan, queremos previsibilidad”

“Este decreto no tiene nombre y apellido, no es contra nadie”, asegura de entrada Claudio Ambrosini, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom, en diálogo con Infobae. Es la primera vez que el funcionario habla sobre el decreto presidencial que anunció ayer Alberto Fernández y que congela las tarifas de los servicios de telefonía móvil, cable e Internet hasta fin de año y que los declara “servicio público esencial”.

“Esto es para todo un sector, que es muy amplio además. No es contra Clarín, ni Telefónica, ni Claro, ni Cablevisión. No se hizo para eso. Veníamos hablando con las empresas con las que tenemos buena relación. Les pedimos que acompañen y que se pongan a la altura de las circunstancias, porque el país no soporta grandes aumentos en servicios esenciales como los que prestan, que son pilares en este contexto de pandemia. Yo no me meto en la economía de las empresas, pero les planteamos que el aumento era demasiado y se propuso que el próximo sea el año que viene. Y no pasó. Por eso el Gobierno tomó esta medida, que acompaño”, asegura Ambrosini.

¿Cómo se imagina la reglamentación de este DNU?

- Queremos que la gente siga conectada, que tenga previsibilidad en los pagos y que las empresas no pierdan plata, ese es el trabajo que tiene que hacer el Enacom. Este decreto tiene tres prioridades. Primero, el congelamiento hasta fin de año de los precios, no tomando el aumento que las empresas plantearon para septiembre. Van a quedar los precios de julio porque es una necesidad. Después, estamos creando un servicio básico, inclusivo: una tarifa social con alcance real. Finalmente, se regula el mercado en competencia. Algo fundamental es que seguirá habiendo precios, no tarifas. Es momento de pensar en la gente, por eso el DNU. Y también en las empresas, por eso el gran desafío del Enacom será reglamentar todo. La idea no es que las empresas pierdan planta, ni que desinvierta, ni estatizarlas, ni nada que se le parezca. Queremos darle un marco de previsibilidad a la gente en esta emergencia. Si solo se hacía el congelamiento, en enero volvíamos a hacer las previsiones de inflación y la propuesta de aumento iba a ser del 40 pro ciento. Estamos en una emergencia con un contexto económico que además tuvo que enfrentar este Gobierno. Es una medida que había que tomar.

- ¿Cómo se van a fijar los precios?

- En acuerdo con las empresas y acompañando el proceso económico de país. Si por su estructura de costos las compañías tienen que aumentar, lo veremos y lo acordaremos con ellas. Si las cooperativas tienen menores costos, podrán aumentar menos, y las telcos presentarán sus propuestas, como pasa con la medicina prepaga. Vamos a tener un consenso muy amplio, una mesa grande, se va a discutir con especialistas. No será algo discrecional que va a decidir el directorio del Enacom.

- ¿Se podría haber congelado los precios por más plazo, por la emergencia, sin hacer la declaración de servicio público?

- Planteamos seguir con el congelamiento, pero no se aceptó.

- Las empresas dicen que se enteraron del decreto por Twitter...

- No estuvieron de acuerdo en su momento. El decreto es una decisión del Presidente y no se avisó porque no corresponde. El miércoles hicimos un Zoom y se habló de los aumentos. Les pedimos un esfuerzo, como el que hace el sector de las naftas, por ejemplo. Les dijimos que no estaban acompañando el proceso, que hoy todo pasa por Internet en medio de una economía muy planchada. Ellos tuvieron una postura dura en ese sentido, se plantaron en la lógica de ese aumento y la mantuvieron.

- ¿Cree que se podrían afectar las inversiones de las empresas?

- Es el primer día de la medida y hay que estudiar muchas cosas. Vamos a hacer todo para que eso no suceda.

- ¿Cómo está la industria?

- Las empresas facturan y se mantienen. Lo sabemos porque abonan un impuesto por la facturación y pagan los derechos de uso del espectro. A la media de la Argentina no le fue bien, pero esta industria se mantuvo y ganó plata.

- Usted fue parte de la gestión anterior del Enacom, como director. ¿Cuál será la diferencia central de esta que preside?

- En esta gestión tendrán prioridad los sectores relegados. No digo que lo pasado estuvo mal, digo cuáles son las prioridades actuales. Vamos a conectar a los sectores que más lo necesitan, como los barrios vulnerables y las zonas rurales. Esa es la ideología de este Gobierno: empezar por lo que menos tienen.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Sebastián Catalano