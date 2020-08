Luis Brandoni: “En un país normal uno no tiene dudas sobre quién es el presidente, pero este no es un país normal”

El actor y dirigente radical Luis Brandoni se refirió este sábado a la correlación de fuerzas interna entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, y aseguró que “en un país normal” nadie tendría dudas sobre quién lleva verdaderamente las riendas del gobierno.

“Pero este no es un país normal, no es normal lo que ha votado la gente. ¿Quién ejerce la presidencia? Lo desconozco”, dijo el actor en una entrevista con el programa País adolescente, de Fernando González, por CNN Radio.

A pocos días de la multitudinaria marcha en contra del gobierno nacional, Brandoni destacó que “no hay un registro parecido de una manifestación espontánea sin caudillos ni próceres, sin consignas únicas y de una gran territorialidad”, como la protagonizada por distintos sectores de la oposición el pasado lunes.

“Lo que pasó el 17 de agosto fue una demostración de que la sociedad argentina está saliendo de la adolescencia, de que está asumiendo la mayoría de edad en lo que se refiere a su responsabilidad en la democracia”, dijo.

Sin embargo, lamentó que el gobierno de Alberto Fernández la haya interpretado de manera “caprichosa, malintencionada y con cierto humor”. Aunque aclaró que están en su derecho de hacerlo y que al mismo tiempo esto también implica un “riesgo”.

En esa línea, señaló que las manifestaciones populares de esta envergadura le recuerdan al gobierno que tiene que tener en cuenta a las personas que ya votaron pero que “siguen siendo ciudadanos argentinos”. “Esta pandemia nos tiene muy preocupados a todos por lo que significa el encierro y por lo que se viene cuando termine”, argumentó, en defensa del derecho a manifestar.

Además, el actor trazó una línea de continuidad entre el 17A y la masiva movilización en contra del proyecto de expropiación de la cerealera Vicentín: “El episodio del pueblo de Avellaneda es un hecho concreto, no una teoría, el gobierno reculó”.

“Ese mismo presidente que dice que gritan y no tienen razón es el que dio de baja el decreto para expropiar Vicentín, de modo que estas cosas no son inocuas”, explicó.

Brandoni incluso especuló con que si en un futuro cercano el Presidente intentara dictar una amnistía “para tranquilizar a Cristina Kirchner, a quien lo único que le importa son sus causas penales”, la sociedad no se quedaría callada como lo hizo ante las amnistías dictadas por el ex presidente Carlos Menem. “Hoy sale el país entero a la calle”, resumió.

Por otro lado, se manifestó entusiasmado por la firmeza de la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica y por el peso de los cuadros políticos que podrán encarar la renovación de Juntos por el Cambio. En ese sentido, destacó a Ernesto Sanz, Mario Negri, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

También tuvo palabras elogiosas para Elisa Carrió. “Hizo un falso mutis, como decimos en el teatro. Dijo que se retiraba de la política y afortunadamente no lo hizo. Uno no se jubila de la política, a veces lo jubilan los electores y por suerte se ha incorporado”, concluyó.

Brandoni hizo además un llamado a los jóvenes para que “no se desentiendan de la política”. “Hay tener una convicción que a uno lo ayuda a andar por la vida y a poder elegir lo que cree que es bueno o no, que no les dé lo mismo. Hacer política es necesario y es bueno”, agregó. “Y les diría que no se vayan (del país), que no se vayan por favor, que los necesitamos”, concluyó.

Con información de www.infobae.com