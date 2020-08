El coronavirus no da respiro y Perotti sigue en una eterna siesta

CORONAVIRUS Por Martín SILVA

Ayer fue otro récord de casos en la provincia. Rafaela sumó 3 positivos y Santa Fe once. La provincia no dispone de la tecnología necesaria por estar Perotti rodeado de "amigos" y no de gente eficiente y con capacidad. El panorama es muy negro.