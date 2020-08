“Había días que no nos queríamos ni ver”: Rocío Oliva sobre su vida íntima con Maradona

Rocío Oliva recordó detalles de su convivencia con Diego Maradona en Dubái y el motivo por el que decidió no casarse con él.

Pampita entrevistó a Rocío Oliva, quien no dudó en hablar sobre la vida privada con Diego Maradona en Dubai. Durante la relación, la pareja vivió diversos momentos y por eso, ella no sólo recordó los buenos momentos, sino también el motivo que la llevó a no casarse con “El Diez”.

Actualmente, la ex pareja de Diego Maradona trabaja como panelista en Polémica en el bar. En diálogo con Pampita, abrió su corazón y recordó que mientras convivía con el astro del fútbol “estábamos como siempre solos”.

Una vez que se iban las empleadas, Rocío Oliva recordó que aprovechaban a jugar al fútbol o al paddle. Sin embargo, en un momento “ya no sabíamos a qué más jugar y había días que no nos queríamos ni ver ya”.

Más allá de dichos momentos, también reconoció que la pasión por el fútbol era lo que más los unía. De hecho, aseguró que le gustaba acompañar a Maradona a los entrenamientos. Por eso, el deporte hacía que sea “muy fácil el día a día con él”.

A pesar de los momentos de tensión o conflictos que hubo entre ellos, la panelista recordó que su vida en Dubai “fue una linda experiencia”. Por eso, lo recuerda de modo positivo debido a que pudo “viajar, crecer, vivir otras culturas, nutrir de un montón de cosas, aprender”, resaltó.

Dado que vivió durante seis años en Dubai, Rocío Oliva sostuvo que “a veces, uno por amor hace esas cosas de acompañar y dejar algunas cosas de lado”. Por eso, aseguró que no se arrepiente dado que aprendió cosas que a lo mejor no hubiera experimentado en Argentina.

Al ser consultada sobre el casamiento que habían anunciado, la panelista reconoció que si bien en un principio estaba convencida, luego sufrieron una crisis. Al reconciliarse, ella ya había cambiado de opinión sobre el matrimonio.

“Yo creo en el casamiento para toda la vida”, planteó Rocío Oliva y consideró que con Diego Maradona “quizás no iba a ser para toda la vida”, por ende, prefirió suspenderlo.