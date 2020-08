De blanco y con un (gran) escote pronunciado , Charlotte Caniggia incendió posando en las redes

Constantemente Charlotte Caniggia comparte en sus redes sociales su día a día: desde sus rutinas de belleza hasta los despampanantes looks que usa. En esta ocasión, la modelo encendió las redes al subir una foto posando vestida completamente de blanco usando un top con un escote muy pronunciado.

No es la primera vez que la diva sorprende a sus miles de seguidores con sus atuendos atrevidos y sensuales. Sin embargo, esta vez decidió lucir otra faceta de ella y posó con un blazer y un pantalón a tono de color blanco. A su vez, agregó un top negro con un gran escote para agregarle su propio toque al look.

Para hacer juego con el look, la modelo escribió en la descripción de la publicación “Suit up because your personality isn’t the first thing people see”. Al traducirlo, Charlotte Caniggia escribió: “Vestite bien porque tu personalidad no es lo primero que los otros ven“.

En tan solo unas pocas horas, el posteo acumuló miles de likes hasta llegar a más de 31 mil “me gusta”. A su vez, se llenó de comentarios de los seguidores de la modelo, quienes le alababan el look. “Le queda interesante además de elegante” escribió una usuaria, opinión que fue compartida por otros usuarios que también mostraron aprobación del look.

Por otro lado, recientemente la influencer habló acerca de la posibilidad de tener hijos con Roberto Storino Landi. Al ser preguntada al respecto, la modelo respondió contundentemente: “No gracias” y sorprendió a todos sus fanáticos.