Muriel no quiere admitir que su "jefe", Luis Castellano, cuanto menos es un improvisado

Jorge Muriel sostuvo acerca del pedido de explicaciones de Cambiemos al intendente Luis Castellano, «es difícil tomar una posición, estamos totalmente de acuerdo que no iba a pasar, seguramente va a haber más infectados, el informe de ayer del doctor Racca con números nos pone en situación de lo que puede llegar a pasar y tenemos que estar atentos», comenzó diciendo el concejal justicialista

«Es un pedido que hace el intendente y el verá si sale a contestar o no, yo creo que el princpio de la semana cuando todos nos encontramos con casos después de 117 días de no haberlos» y subrayó, «espero que no sea un pedido de la oposición para no generar una cuestión política porque esto va más allá y llevarlo al plano político partidario sería un error»

«Cuando los muertos, no son tus muertos, parece que no los contamos, si tiene que haber una política de estado y un plano de equidad para todos» subrayó Muriel

Antes de finalizar el edil justicialista puso en valor el hecho de que «la gran mayoría de la gente respondió con mucha reponsabilidad cada uno diciendo cuales eran sus contactos estrechos y al no haber nuevos casos del primer círculo es una muestra de responsabilidad de quienes que padecer esta enfermedad»

Con información de Radio Rafaela