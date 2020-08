Alberto volvió a cruzar a Macri: "Siempre preferí preservar la salud de los argentinos"

El Presidente encabezó la inauguración de la renovada Estación Villa Rosa donde se refirió al cruce que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri sobre las recomendaciones que le hizo al comienzo de la cuarentena: "Cuando algunos me recomendaban que se mueran los que se tengan que morir yo preferí preservar la salud de la gente".

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto de inauguración de la renovada Estación Villa Rosa y volvió a cruzar al ex presidente Mauricio Macri aunque sin nombrarlo: "Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene, y que se caiga lo que se tenga que caer, y que se enfermen los que se tengan que enfermedad, y que se mueran los que se tengan que morir; yo preferí preservar la salud de la gente antes que ganar un peso mas" dijo en su discurso.

Posteriormente el presidente se manifestó contento de salir de Olivos y reflexionó sobre la cuarentena como método para combatir la pandemia: "Veo los resultados y no nos equivocamos. El salario real por supuesto que cayó pero la mitad de lo que cayó el año anterior. No me equivoque. Lo mejor que hicimos fue llevar asistencia a los que necesitaban". Y al respecto destacó la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo, y el IFE.

Alberto Fernández también valoró los indicadores económicos para salir al cruce de quienes sostienen que se paralizó la actividad por priorizar la salud a través de la cuarentena: "La actividad industrial de la argentina está por encima de los niveles que registraba en marzo y esto fue posible por la comprensión y el esfuerzo de todos; pero el riesgo de la pandemia no ha terminado y poco a poco vamos a ir volviendo".

Cabe remarcar que el fin de semana, Alberto Fernández había señalado que en marzo Mauricio Macri le había dicho que deje a la gente "salir a la calle y que se mueran los que se tengan que morir", frase que fue respondida a través de una carta por el ex presidente donde sostuvo que "de ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días". Sin embargo hoy, el mandatario nacional, volvió a repetir esos dichos que se le atribuyeron al líder de Cambiemos.

En referencia al decreto que declaró como servicio esencial a la telefonía móvil e Internet, el Presidente dijo: "Me di cuenta que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires había seis mil chicos que no acceden a Internet y como no tienen Internet no les llegaban las clases. A aquellos que propusieron volver a clases yo les pregunté si eso no es poner en riesgo la salud de nuestros chicos porque la solución es que todos tengan Internet".

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

