El Concejo trabajó

Como es habitual los lunes, los concejales llevaron adelante la reunión de comisión donde abordaron distintas iniciativas, que formarán parte del Orden del Día para la sesión que esta semana se realizará el viernes a las 8.30, teniendo en cuenta que el jueves habrá paro de municipales.

El tema de las cloacas cobrará fuerza en la sesión teniendo en cuenta por un lado un proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en el que le pide al Concejo la autorización para la ejecución de la obra de “Expansión de la red de desagües cloacales en los Barrios Antártida Argentina, Brigadier López y El Bosque (loteo Tierra de Pioneros)”.

A su vez se crea una contribución por mejoras equivalente al 70 por ciento del costo de la obra que deberán pagar los propietarios de los inmuebles que se conecten tal como se había anticipado al momento de realizar el anuncio.

En tanto en la sesión del viernes se tratará el proyecto de Resolución presentado por el concejal del FPCyS Lisandro Mársico, respecto a pedirle a la empresa ASSA que explicite los motivos y criterios por los cuales no se ha incluido al Barrio La Cañada y sectores remanentes del 17 de Octubre y Pizzurno en la nómina de barrios que se verán beneficiados con las obras de ampliación de la red cloacal.

En ese sentido el edil sostuvo que “además del planteo hacia Aguas Santafesinas S.A., hay una parte política que lamentablemente a mí me molesta en todo esto y es que cómo el intendente Castellano con funcionarios de su gabinete le anuncian la obra de cloacas a los habitantes de esos barrios y después la obra no está para esos sectores, y le dicen que entendieron mal cuando fueron ellos los que le dieron la nota con la comunicación hacia los vecinos. La mentira tiene patas cortas, pero los métodos son los mismos con distintas caras, eso es inadmisible si el camino más corto es el de la verdad y no tomarle el pelo a los vecinos diciéndoles que entendieron mal”, ratificó Mársico.

Otra de las iniciativas que obtuvieron luz verde en la comisión de este lunes fue una impulsada por el concejal de Cambiemos, Lalo Bonino, donde propone crear bajo la órbita de la Secretaria de Desarrollo Humano/ Secretaria de Producción, Empleo e Innovación o la que la reemplace en el futuro, el Programa Municipal “Rafaela Cultiva” que tendrá como finalidad fomentar el uso de terrenos no edificados (baldíos) tanto de dominio público como privado para el establecimiento de “Huertas Comunitarias Urbanas”.

También se dio despacho a un pedido para prohibir edificar en las adyacencias de los Caminos Públicos Nº 5 y 6 en los tramos entre la Ruta Nacional Nº 34 y la Variante Rafaela. En el texto del proyecto de Ordenanza se señalan las siguientes restricciones administrativas: prohibición de efectuar nuevas construcciones/instalaciones – “non edificandi” -en los inmuebles rurales frentistas en ambos lados de los Caminos Públicos Nº 5 y Nº 6, en una extensión de cien (100) metros a cada lado de dicha traza, a contar desde el eje central de la misma, según se indica en el plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente; prohibición de realizar subdivisiones de los inmuebles rurales frentistas a los Caminos Públicos Nº 5 y Nº 6 que forman parte de las Concesiones Nº 131, 132, 133, parte de la 134, 147, 148, 149, parte de la 150, 163, 164, 165, 166, 179, 180, del plano Anexo I.

Finalmente se votará un proyecto de Declaración presentado por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti para declarar de Interés Municipal el “IX Encuentro Argentino de Ciclo de Vida ENARCIV 2020 y la VIII Reunión de la Red Argentina de Huella Hídrica, que se desarrollará en la ciudad de Rafaela del 23 al 25 septiembre de 2020.

Fuente: La Opinión