En bata y sin corpiño, Romina Malaspina abrió la puerta de su intimidad en camarines

A diario Romina Malaspina logra arrasar las miradas de sus millones de admiradores. La guapísima conductora no solo acapara la atención a través de las pantallas de TV, sino también que provoca suspiros en las redes con cada una de sus publicaciones.

Ahora, para iniciar una nueva semana de labores, la presentadora del noticiero del Canal 26 quiso abrió de nuevo el corazón con sus fans en Instagram y compartió un poco de su intimidad y su sentir.

“Buenas, como andan. Acá estoy. No me morí. ¡Volvimos! Estoy maquillándome para irme al canal en un ratito. Les quiero contar algo: se me hacen muy cortos los días de descanso, porque yo termino de trabajar el viernes en la noche tarde, llego a casa como a la 1“, comenzó diciendo Romina.

Mientras se arreglaba frente al espejo, en bata y sin corpiño, la mediática continúo con su reflexión. “Tengo libre el sábado, pero el domingo tengo programa de nuevo, muy temprano a las 7 de la mañana que me despierto. Entonces es como que el día libre se me pasa volando. Pero bueno, ¡se arranca igual la semana con todo”, concluyó.

Romina publicó los videos entre sus historias. En instantes su look y sus encantos lograron atrapar millones de miradas, flechar corazones y provocar uno que otro suspiro.

La joven conductora tiene muy bien acostumbrados a los internautas a enamorarlos, cada vez un poco más, con su belleza y talento. Ellos, por supuesto, no paran de lanzarle elogios. “Increíble”, “¡Linda!”, “Qué hermosa sos”, le dicen.